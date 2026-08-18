Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

18.08.2026 09:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 18 Ağustos 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 18 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "18 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Image

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 18 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

18 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:06:42  38.1180   36.6498        7.0      -.-  1.8  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

09:03:44  40.7662   29.0952       12.8      -.-  1.4  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)         

09:00:26  40.7828   29.1293       11.2      -.-  1.8  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                                 

08:59:44  39.2350   28.2240       18.2      -.-  1.9  -.-   CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

08:58:15  39.2533   28.2278       17.1      -.-  1.7  -.-   CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

08:12:35  39.2070   28.0912        9.6      -.-  2.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

07:47:10  39.2580   28.1075        9.1      -.-  2.2  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

07:32:57  38.6492   31.1828        4.8      -.-  1.5  -.-   ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)             

07:08:58  40.7833   29.0802        8.6      -.-  1.9  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                                 

06:40:04  40.8008   29.0172       10.7      -.-  1.5  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)         

06:28:06  40.7733   29.0792        5.7      -.-  1.8  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)         

06:22:14  40.7678   29.0617        6.2      -.-  1.6  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)         

05:15:08  36.0205   29.6515        5.6      -.-  1.9  -.-   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                    

05:11:39  37.9395   27.5420        3.0      -.-  1.2  -.-   ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN)                  

04:49:15  37.9617   36.3213        6.9      -.-  1.5  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

04:47:27  36.8070   31.2468       95.7      -.-  1.8  -.-   PERAKENDE-MANAVGAT (ANTALYA)                      

04:31:09  40.8118   27.7690        2.2      -.-  1.4  -.-   MARMARA DENIZI                                    

03:13:30  39.1760   28.1823        8.3      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

02:57:53  39.1303   26.8435        5.4      -.-  1.5  -.-   KABAKUM-DIKILI (IZMIR)                            

02:25:10  39.2260   28.0457        7.7      -.-  1.5  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

02:21:28  37.2817   36.8743        8.1      -.-  1.6  -.-   MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                

01:48:21  39.4492   28.0628        5.0      -.-  1.6  -.-   DEDECINAR-BIGADIC (BALIKESIR)                     

01:24:15  40.8203   31.6603        9.2      -.-  1.5  -.-   CUKUROREN-(BOLU)                                  

01:18:22  39.2450   28.1287       14.6      -.-  1.1  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

00:56:45  38.2875   37.4847       21.7      -.-  1.3  -.-   YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

00:53:31  38.6955   36.5048        7.6      -.-  1.2  -.-   KIRKGECIT-PINARBASI (KAYSERI)                     

00:51:48  38.7682   36.5477        5.0      -.-  1.7  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               

00:48:58  38.6158   31.0452        8.1      -.-  2.1  -.-   YESILYURT-CAY (AFYONKARAHISAR)                    

00:44:39  39.1927   28.9993       10.8      -.-  1.4  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

00:39:14  35.8482   27.6202       10.0      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        

00:20:25  38.4778   39.0780        8.0      -.-  1.9  -.-   SARITOSUN-(ELAZIG)                                

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler

İlgili Haberler

AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı: 7-10 gün boyunca etkili olacak
AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı: 7-10 gün boyunca etkili olacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünün Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına gireceğini duyurdu. Bu sistemin önümüzdeki 7-10 günlük dönem boyunca etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji açıkladı: 18 Ağustos 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 18 Ağustos 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Ağustos Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Kastamonu'nun güneyi, Tokat, Ordu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 18 Ağustos Salı günü maç programı...
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 18 Ağustos Salı günü maç programı... 18 Ağustos Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar Salı günü oynanacak. İşte 18 Ağustos maç programı...