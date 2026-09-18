Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "18 Eylül 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

18 EYLÜL 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye'de 18 Eylül 2026 Cuma günü meydana gelen depremler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

18 Eylül Cuma günü BOUN Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3.0 büyüklüğünün üzerinde yıkıcı veya geniş çapta hissedilen büyük bir deprem meydana gelmedi. Kütahya Simav, Balıkesir Sındırgı, Ankara Beypazarı ve Sivas Gürün çevrelerinde düşük büyüklükte sarsıntılar öne çıktı.

18 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

06:25:00 | 1.0 ML | Yüreğil - Sındırgı (Balıkesir) | Derinlik: 9.7 km

06:24:00 | 1.8 ML | Işıklar - Sındırgı (Balıkesir) | Derinlik: 12.7 km

06:09:00 | 1.6 ML | Akvirançarsak - Bala (Ankara) | Derinlik: 5.0 km

05:57:00 | 0.9 ML | Katrandağı - Emet (Kütahya) | Derinlik: 11.4 km

05:54:00 | 2.0 ML | Karapınar - Gürün (Sivas) | Derinlik: 6.3 km

05:32:00 | 2.1 ML | Sekli - Beypazarı (Ankara) | Derinlik: 7.2 km

05:15:00 | 1.3 ML | Yakınca - Yeşilyurt (Malatya) | Derinlik: 17.7 km

04:39:00 | 1.1 ML | Eğirler - Simav (Kütahya) | Derinlik: 15.7 km

03:10:00 | 2.4 ML | Ege Denizi | Derinlik: 5.0 km 01:23:00 | 2.4 ML | Midilli Adası Güneyi (Ege Denizi) | Derinlik: 11.8 km