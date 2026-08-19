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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 19 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 19 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

19.08.2026 09:15:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 19 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 19 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "19 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 19 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

19 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:24:55  41.3055   43.9207        5.0      -.-  2.4  -.-   GURCISTAN                              

08:19:11  40.8107   31.3380       11.1      -.-  1.7  -.-   SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE)             

07:49:11  37.9192   28.5105        4.9      -.-  2.4  -.-   COBANISA-KUYUCAK (AYDIN)               

07:38:46  38.7905   37.3317        5.0      -.-  2.2  -.-   SULARBASI-GURUN (SIVAS)                

06:40:29  39.2450   28.0837        8.0      -.-  1.7  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)             

06:10:13  36.6438   34.1082        8.4      -.-  1.7  -.-   VEYSELLI-ERDEMLI (MERSIN)              

05:38:37  37.1845   30.2265       61.9      -.-  2.0  -.-   YELTEN-KORKUTELI (ANTALYA)             

05:33:33  37.9530   36.2970       16.1      -.-  1.5  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)       

05:28:57  38.5298   39.6248        7.3      -.-  1.9  -.-   CUMHURIYETCI-MADEN (ELAZIG)            

04:52:26  39.1893   27.9618        9.0      -.-  1.6  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)              

03:41:32  36.6880   25.7268        9.8      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                             

03:20:47  38.1073   38.5013        2.6      -.-  1.5  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)              

02:41:33  39.1645   28.1278       13.0      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)         

02:05:47  35.9662   31.6493        8.0      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                

01:59:14  38.5033   39.1912        5.0      -.-  1.2  -.-   KAVAKTEPE-(ELAZIG)                     

01:57:49  38.5023   39.1965        3.0      -.-  1.3  -.-   KAVAKTEPE-(ELAZIG)                     

01:57:14  38.4670   39.1510        1.8      -.-  1.4  -.-   KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)               

01:30:18  39.1065   28.3142       11.4      -.-  1.8  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)           

01:16:11  39.4613   25.0435        7.9      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                             

00:51:16  36.6732   29.3490        4.7      -.-  1.5  -.-   ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA)               

00:40:28  39.1095   28.3408        8.5      -.-  1.7  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)               

00:27:49  39.2470   28.0770        8.9      -.-  1.8  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)         

00:23:45  39.2600   28.0897        7.6      -.-  1.2  -.-   KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)         

00:03:57  36.2527   36.0750        6.2      -.-  1.4  -.-   KESECIK-(HATAY)                        

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