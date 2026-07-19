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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 19 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 19 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

19.07.2026 08:57:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 19 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 19 Temmuz 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 19 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar vatandaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "19 Haziran 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 19 Haziran 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

19 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:05:05  39.3255   26.0973       13.0      -.-  1.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

08:03:38  39.3205   26.0950       15.0      -.-  1.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

08:03:01  39.3098   26.1187       14.7      -.-  1.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

08:00:17  39.3188   26.0948       11.0      -.-  2.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

07:57:56  39.3245   26.1210       11.7      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

07:42:04  39.3072   28.9545        4.8      -.-  1.2  -.-   YAVU-SIMAV (KUTAHYA)                              

07:35:36  39.3155   26.0883       11.8      -.-  1.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

07:20:48  39.3280   26.0942       11.6      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

07:16:28  36.7257   33.7953        7.8      -.-  1.7  -.-   KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN)                         

07:16:14  38.2018   38.5007        5.4      -.-  1.8  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              

07:07:52  39.3178   26.0993       10.9      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

07:02:24  39.3108   26.0820       11.8      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

06:57:32  39.3180   26.0958       11.3      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

06:52:24  39.3633   26.0727        5.3      -.-  1.3  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           

06:50:37  39.3225   26.0765       11.1      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

06:49:26  39.3178   26.0928       11.9      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

06:39:55  38.1477   36.9015        4.2      -.-  1.6  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      

06:35:32  39.3273   26.0928        8.9      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

06:16:35  39.4303   38.9792        5.0      -.-  1.7  -.-   YUCEBELEN-KEMAH (ERZINCAN)                        

06:13:35  39.4222   38.9737        2.6      -.-  2.3  -.-   YUCEBELEN-KEMAH (ERZINCAN)                        

06:06:04  35.4968   27.7355        5.6      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           

05:45:14  38.3472   40.8388       15.7      -.-  1.4  -.-   KUTLU-LICE (DIYARBAKIR)                           

05:44:12  39.2070   41.5612        3.9      -.-  1.6  -.-   BASKENT-VARTO (MUS)                               

05:38:49  36.4980   38.2347       11.5      -.-  1.9  -.-   SURIYE                                            

05:30:23  39.0327   39.0432       24.4      -.-  1.6  -.-   ULUKALE-CEMISGEZEK (TUNCELI)                      

05:14:03  39.6655   41.1320        2.5      -.-  1.3  -.-   KARASEYH-CAT (ERZURUM)                            

04:13:38  35.1922   27.0718        7.3      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

04:10:06  40.7362   27.4947       13.8      -.-  1.6  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       

03:45:02  39.2163   41.5753        5.0      -.-  2.8  -.-   AGACKORUR-VARTO (MUS)                             

03:43:41  34.9477   25.9288        5.0      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

03:21:55  39.0512   39.0028        5.0      -.-  2.4  -.-   TORATLI-CEMISGEZEK (TUNCELI)                      

02:57:35  37.1023   27.9747       15.0      -.-  1.1  -.-   PINARKOY-MILAS (MUGLA)                            

02:42:35  37.2333   28.7257        4.8      -.-  1.6  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                

02:23:58  39.1728   28.2882       15.3      -.-  1.1  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

02:14:12  38.1985   37.6872        2.4      -.-  2.0  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            

01:50:47  39.2460   28.9338       14.3      -.-  1.1  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                           

01:39:03  38.8662   39.0423       17.0      -.-  1.4  -.-   ESENKENT-(ELAZIG)                                 

01:38:59  39.2427   28.9643       13.4      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

01:35:46  39.2377   28.9128       12.1      -.-  1.0  -.-   KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)                        

01:33:53  39.2398   28.9953       11.3      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

01:18:32  39.2708   28.1590       11.2      -.-  1.4  -.-   KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:10:38  38.2018   37.6788        4.8      -.-  1.3  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            

01:07:09  38.1150   37.8807       15.8      -.-  1.2  -.-   YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

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