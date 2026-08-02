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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

2.08.2026 09:19:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Ağustos 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 2 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "2 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 2 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

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2 AĞUSTOS'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.08.02 08:25:42  39.2072   28.0657       10.8      -.-  2.0  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

2026.08.02 07:59:52  36.5782   26.9925      128.3      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)                         

2026.08.02 07:39:57  39.2932   29.2668       12.9      -.-  1.3  -.-   IGDEKOY-EMET (KUTAHYA)                            

2026.08.02 07:34:34  39.2195   28.0550       14.3      -.-  1.7  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

2026.08.02 07:31:45  42.1945   26.3253        7.4      -.-  2.1  -.-   BULGARISTAN                                       

2026.08.02 07:31:11  38.2902   37.5067       18.4      -.-  1.4  -.-   YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

2026.08.02 07:27:07  38.1623   32.0378        8.8      -.-  1.4  -.-   BEYKONAK-ILGIN (KONYA)                            

2026.08.02 07:12:14  37.1618   30.2258       77.5      -.-  1.3  -.-   AKYAR-KORKUTELI (ANTALYA)                         

2026.08.02 06:23:36  39.2050   28.0703       10.5      -.-  1.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

2026.08.02 06:21:58  39.2383   28.9592       14.6      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.08.02 06:02:28  40.1618   28.3067        8.9      -.-  2.5  -.-   YOLAGZI-KARACABEY (BURSA)                         

2026.08.02 05:28:05  39.0153   42.0672        5.0      -.-  1.8  -.-   GULCIMEN-BULANIK (MUS)                            

2026.08.02 05:21:31  37.1105   36.6873       10.9      -.-  2.0  -.-   ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                     

2026.08.02 04:34:15  40.8028   30.7868        8.9      -.-  1.8  -.-   HUSEYINSEYH-HENDEK (SAKARYA)                      

2026.08.02 04:29:36  38.2157   38.4967       15.2      -.-  1.4  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              

2026.08.02 03:42:21  38.3095   37.8313       13.1      -.-  0.9  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         

2026.08.02 02:17:24  39.2630   29.0090       15.1      -.-  0.8  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

2026.08.02 02:09:27  38.2363   38.1873       23.0      -.-  0.9  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    

2026.08.02 01:54:40  39.1787   29.0230        7.0      -.-  1.0  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                        

2026.08.02 01:37:03  40.7277   30.6543       16.3      -.-  1.9  -.-   DUZYAZI-AKYAZI (SAKARYA)                          

2026.08.02 01:02:55  36.7882   27.6688        5.5      -.-  1.3  -.-   KIZLAN-DATCA (MUGLA)                              

2026.08.02 00:35:56  39.3117   26.0710        7.3      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

2026.08.02 00:31:10  40.4827   29.1988        7.4      -.-  1.2  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         

2026.08.02 00:22:24  36.7267   28.2217       56.6      -.-  1.9  -.-   OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA)                         

2026.08.02 00:20:08  36.7352   27.6355        7.5      -.-  1.7  -.-   

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