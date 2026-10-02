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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

2.10.2026 08:57:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Ekim 2026 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "2 Ekim 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

2 EKİM 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye'de 2 Ekim 2026 Cuma günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

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2 EKİM'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.10.02 08:27:37  40.1247   41.1677       15.8      -.-  1.1  -.-   KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM)                     

2026.10.02 07:06:55  40.2067   23.9180        9.7      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                        

2026.10.02 07:01:24  36.8978   28.8923        5.0      -.-  1.7  -.-   KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA)                         

2026.10.02 06:56:29  36.2037   35.8260       12.1      -.-  2.0  -.-   KALE-ARSUZ (HATAY)                                

2026.10.02 06:55:42  39.2253   28.1907        8.6      -.-  1.3  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2026.10.02 06:35:45  39.6080   27.7592       23.3      -.-  1.2  -.-   YESILYURT-(BALIKESIR)                             

2026.10.02 06:34:59  35.9760   32.6553       26.1      -.-  1.6  -.-   ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)                  

2026.10.02 06:18:22  38.3003   38.7743        1.6      -.-  2.3  -.-   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                       

2026.10.02 06:16:54  34.4422   32.2245       14.5      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           

2026.10.02 06:01:25  35.6023   26.1328       10.4      -.-  3.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2026.10.02 05:44:57  40.2380   23.9370       15.5      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                        

2026.10.02 05:44:15  38.0998   38.4988        6.9      -.-  1.6  -.-   KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)                        

2026.10.02 05:36:50  37.8518   36.1903        3.4      -.-  1.9  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                        

2026.10.02 04:39:59  39.1718   28.3257       11.7      -.-  1.6  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

2026.10.02 04:39:27  40.3863   26.8938       18.5      -.-  1.8  -.-   SEVKETIYE-LAPSEKI (CANAKKALE)                     

2026.10.02 04:33:36  40.2065   23.9258        9.9      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        

2026.10.02 04:26:32  35.9507   28.0480        5.0      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           

2026.10.02 04:08:35  39.1705   29.3878        8.5      -.-  1.3  -.-   SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA)                        

2026.10.02 03:57:21  40.6785   36.7848        5.1      -.-  1.0  -.-   PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)                          

2026.10.02 03:56:15  35.9012   28.1277        7.7      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           

2026.10.02 03:43:58  39.6755   38.3975        8.8      -.-  1.4  -.-   BUYUKGUMUSLU-ILIC (ERZINCAN)                      

2026.10.02 03:40:55  38.3345   38.7738        5.4      -.-  0.9  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            

2026.10.02 03:08:09  38.2918   38.2675       10.6      -.-  0.8  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)                     

2026.10.02 02:31:58  38.2625   28.3422       14.2      -.-  1.2  -.-   SARISU-KIRAZ (IZMIR)                              

2026.10.02 02:15:26  38.2952   38.1857       11.0      -.-  0.9  -.-   IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)                        

2026.10.02 02:03:08  39.9702   27.6355       15.1      -.-  1.6  -.-   SEBEPLI-GONEN (BALIKESIR)                         

2026.10.02 01:52:52  38.2035   38.5572        3.5      -.-  2.2  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              

2026.10.02 01:45:58  40.2715   29.0082       14.2      -.-  1.3  -.-   AHMETBEY-OSMANGAZI (BURSA)                        

2026.10.02 01:33:50  37.0447   28.9245       13.7      -.-  1.8  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

2026.10.02 01:22:39  39.5478   39.0297       16.4      -.-  1.5  -.-   ESKIBAGLAR-KEMAH (ERZINCAN)                       

2026.10.02 01:13:53  38.9940   26.0157       15.1      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

2026.10.02 00:36:57  39.3948   40.6325        6.3      -.-  3.2  3.4   ELMALI-YEDISU (BINGOL)   

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