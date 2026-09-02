Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "3 Eylül 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

2 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:23:46 39.2087 28.0532 11.1 -.- 1.6 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)

08:43:20 40.6143 36.7633 6.4 -.- 2.2 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)

08:35:12 38.4870 38.0513 14.6 -.- 2.0 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)

08:11:39 38.0943 28.9745 14.3 -.- 1.3 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)

07:57:25 37.1635 28.5445 11.1 -.- 1.4 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)

07:36:03 40.8332 31.6490 11.6 -.- 1.1 -.- CUKUROREN-(BOLU)

07:34:37 39.0417 28.3698 3.0 -.- 1.1 -.- DARGIL-GORDES (MANISA)

07:33:39 39.2162 28.9838 11.1 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

06:51:06 41.3973 38.8695 7.3 -.- 3.6 3.5 EYNESIL ACIKLARI-GIRESUN (KARADENIZ)

06:47:38 39.9175 40.7745 15.8 -.- 1.6 -.- KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM)

06:31:08 40.2305 42.0517 8.8 -.- 1.6 -.- ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM)

06:29:53 39.0743 28.3257 9.9 -.- 0.8 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)

06:09:19 39.2547 28.9785 8.7 -.- 0.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

06:00:22 38.0872 28.9672 11.0 -.- 1.4 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)

05:55:52 39.7570 23.5778 8.5 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN

05:54:51 37.6250 29.3373 10.3 -.- 1.2 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI)

05:24:15 40.5158 30.4500 4.4 -.- 1.3 -.- KORU-GEYVE (SAKARYA)

05:11:48 40.6408 36.7613 3.0 -.- 1.1 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)

04:48:29 39.1943 29.0958 11.2 -.- 1.1 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)

04:46:07 37.0748 28.3435 9.9 -.- 2.0 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)

04:40:43 40.6387 36.7563 5.4 -.- 2.2 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)

04:32:40 41.3177 43.9753 14.9 -.- 1.7 -.- GURCISTAN

04:29:48 41.3143 44.0703 9.4 -.- 1.8 -.- GURCISTAN

04:25:17 39.1785 28.3063 9.7 -.- 1.1 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:20:58 40.6175 36.7755 5.7 -.- 1.8 -.- GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT)

04:20:41 40.2337 42.0237 11.2 -.- 1.6 -.- ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM)

04:08:37 40.4798 23.5705 13.9 -.- 0.7 -.- YUNANISTAN

04:02:25 40.6422 36.7070 4.6 -.- 1.1 -.- AGCAALAN-ERBAA (TOKAT)

04:00:34 40.6067 36.7353 1.5 -.- 2.7 -.- GOZPINAR-NIKSAR (TOKAT)

04:00:13 40.6328 36.7513 5.7 -.- 2.3 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)

03:02:38 38.7678 34.0268 5.6 -.- 1.7 -.- AKPINAR-ORTAKOY (AKSARAY)

02:55:50 39.1677 28.2777 8.5 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:31:49 39.7343 36.2390 5.0 -.- 2.2 -.- YOLKAYA-YILDIZELI (SIVAS)

02:21:43 39.2368 29.0638 7.9 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

02:08:46 36.2773 29.6750 39.6 -.- 3.5 3.5 DERE-KAS (ANTALYA)

02:07:28 39.1587 28.2822 9.8 -.- 1.7 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:38:01 39.2073 28.0883 9.4 -.- 3.0 2.9 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:17:04 39.1758 28.1660 16.1 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:14:54 39.1377 28.3453 9.8 -.- 1.8 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:12:31 40.6767 36.7602 5.0 -.- 1.5 -.- CAMDIBI-ERBAA (TOKAT)

01:00:20 39.2307 29.0952 1.2 -.- 0.9 -.- KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)

00:49:57 39.2002 28.0548 11.4 -.- 2.2 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)

00:40:12 39.1925 28.1788 10.1 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

00:13:27 38.4823 26.5198 5.0 -.- 1.5 -.- KOSEDERE-KARABURUN (IZMIR)