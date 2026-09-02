Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

2.09.2026 09:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Eylül 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "3 Eylül 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Image

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

2 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

 09:23:46  39.2087   28.0532       11.1      -.-  1.6  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)            

 08:43:20  40.6143   36.7633        6.4      -.-  2.2  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                   

 08:35:12  38.4870   38.0513       14.6      -.-  2.0  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                  

 08:11:39  38.0943   28.9745       14.3      -.-  1.3  -.-   HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)                   

 07:57:25  37.1635   28.5445       11.1      -.-  1.4  -.-   YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)                    

 07:36:03  40.8332   31.6490       11.6      -.-  1.1  -.-   CUKUROREN-(BOLU)                          

 07:34:37  39.0417   28.3698        3.0      -.-  1.1  -.-   DARGIL-GORDES (MANISA)                    

 07:33:39  39.2162   28.9838       11.1      -.-  1.8  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                   

 06:51:06  41.3973   38.8695        7.3      -.-  3.6  3.5   EYNESIL ACIKLARI-GIRESUN (KARADENIZ)    

 06:47:38  39.9175   40.7745       15.8      -.-  1.6  -.-   KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM)               

 06:31:08  40.2305   42.0517        8.8      -.-  1.6  -.-   ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM)       

 06:29:53  39.0743   28.3257        9.9      -.-  0.8  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                  

 06:09:19  39.2547   28.9785        8.7      -.-  0.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                   

 06:00:22  38.0872   28.9672       11.0      -.-  1.4  -.-   HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)                   

 05:55:52  39.7570   23.5778        8.5      -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN                                

 05:54:51  37.6250   29.3373       10.3      -.-  1.2  -.-   KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI)            

 05:24:15  40.5158   30.4500        4.4      -.-  1.3  -.-   KORU-GEYVE (SAKARYA)                      

 05:11:48  40.6408   36.7613        3.0      -.-  1.1  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                   

 04:48:29  39.1943   29.0958       11.2      -.-  1.1  -.-   TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)                  

 04:46:07  37.0748   28.3435        9.9      -.-  2.0  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                     

 04:40:43  40.6387   36.7563        5.4      -.-  2.2  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                   

 04:32:40  41.3177   43.9753       14.9      -.-  1.7  -.-   GURCISTAN                                 

 04:29:48  41.3143   44.0703        9.4      -.-  1.8  -.-   GURCISTAN                                 

 04:25:17  39.1785   28.3063        9.7      -.-  1.1  -.-   BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)         

 04:20:58  40.6175   36.7755        5.7      -.-  1.8  -.-   GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT)                    

 04:20:41  40.2337   42.0237       11.2      -.-  1.6  -.-   ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM)         

 04:08:37  40.4798   23.5705       13.9      -.-  0.7  -.-   YUNANISTAN                                

 04:02:25  40.6422   36.7070        4.6      -.-  1.1  -.-   AGCAALAN-ERBAA (TOKAT)                    

 04:00:34  40.6067   36.7353        1.5      -.-  2.7  -.-   GOZPINAR-NIKSAR (TOKAT)                   

 04:00:13  40.6328   36.7513        5.7      -.-  2.3  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                   

 03:02:38  38.7678   34.0268        5.6      -.-  1.7  -.-   AKPINAR-ORTAKOY (AKSARAY)                 

 02:55:50  39.1677   28.2777        8.5      -.-  1.4  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)              

 02:31:49  39.7343   36.2390        5.0      -.-  2.2  -.-   YOLKAYA-YILDIZELI (SIVAS)                 

 02:21:43  39.2368   29.0638        7.9      -.-  1.3  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                 

 02:08:46  36.2773   29.6750       39.6      -.-  3.5  3.5   DERE-KAS (ANTALYA)                        

 02:07:28  39.1587   28.2822        9.8      -.-  1.7  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)              

 01:38:01  39.2073   28.0883        9.4      -.-  3.0  2.9   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)               

 01:17:04  39.1758   28.1660       16.1      -.-  1.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)            

 01:14:54  39.1377   28.3453        9.8      -.-  1.8  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)           

 01:12:31  40.6767   36.7602        5.0      -.-  1.5  -.-   CAMDIBI-ERBAA (TOKAT)                     

 01:00:20  39.2307   29.0952        1.2      -.-  0.9  -.-   KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)               

 00:49:57  39.2002   28.0548       11.4      -.-  2.2  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)            

 00:40:12  39.1925   28.1788       10.1      -.-  1.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)             

 00:13:27  38.4823   26.5198        5.0      -.-  1.5  -.-   KOSEDERE-KARABURUN (IZMIR)                

İlgili Konular: #deprem #Son depremler listesi #deprem mi oldu

İlgili Haberler

AFAD duyurdu: İzmir açıklarında deprem
AFAD duyurdu: İzmir açıklarında deprem AFAD, İzmir Karaburun açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
İstanbul'daki deprem fırtınası büyük depremi tetikler mi? Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı
İstanbul'daki deprem fırtınası büyük depremi tetikler mi? Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı İstanbul'da Marmara Denizi merkezli 3 gün içerisinde meydana gelen 185 depremli sismik hareketliliğin ardından gözlerin çevrildiği uzmanlar, son durumu ve büyük deprem riskini değerlendirdi. DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, söz konusu depremlerin kilitli olan ana Adalar Fayı üzerinde değil, onun yan kollarında geliştiğini ifade etti.
Marmara’daki 'deprem fırtınası' mercek altında: Adalar Fayı için kritik analiz
Marmara’daki 'deprem fırtınası' mercek altında: Adalar Fayı için kritik analiz Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 18-20 Ağustos’ta Marmara Denizi’nde meydana gelen 185 deprem üzerinde yaptığı çalışma, sarsıntıların doğrudan Adalar Fayı üzerinde değil, fayın kollarında gelişen bir “deprem fırtınası” niteliği taşıdığını ortaya koydu. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “Bu depremler oldu diye ardından büyük bir deprem olacak diyemeyiz” dedi.