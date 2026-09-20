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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

20.09.2026 09:06:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 20 Eylül 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "20 Eylül 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

20 EYLÜL 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye'de 20 Eylül 2026 Pazar günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

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20 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:50:32  36.1250   35.9575        8.3      -.-  2.6  -.-   HIDIRBEY-SAMANDAG (HATAY)                      

07:56:22  38.8003   33.1358       12.8      -.-  2.3  -.-   SAGLIK-CIHANBEYLI (KONYA)                      

06:51:51  36.1332   27.6817       29.3      -.-  3.2  3.1   RODOS ADASI (AKDENIZ)                          

06:19:21  40.7833   27.4958        8.1      -.-  1.3  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)     

06:15:08  37.9345   27.1428        5.5      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                  

04:38:13  38.9427   27.2678        6.7      -.-  2.3  -.-   BEKIRLER-BERGAMA (IZMIR)                       

03:55:23  39.1025   28.3297        4.5      -.-  1.0  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

03:11:30  37.4747   37.1710        5.4      -.-  2.2  -.-   DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)      

03:02:38  36.5608   28.1007       42.4      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                        

02:59:52  39.0508   27.7492        5.0      -.-  2.1  -.-   SELVILI-AKHISAR (MANISA)                       

01:45:02  38.7935   26.8450        4.0      -.-  2.3  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                  

01:23:12  39.7293   26.3200       12.1      -.-  1.5  -.-   KIZILTEPE-EZINE (CANAKKALE)                    

01:09:56  38.7902   26.8363        6.0      -.-  2.3  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                  

00:39:50  36.8537   34.2795        5.6      -.-  2.6  -.-   SAHNA-ERDEMLI (MERSIN)                         

00:27:05  38.7688   26.8757        3.2      -.-  1.4  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                  

00:20:29  36.1782   35.7980        8.1      -.-  2.4  -.-   KALE-ARSUZ (HATAY)                             

00:18:24  36.1790   28.9212        9.8      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                        

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