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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

20.07.2026 09:48:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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20 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.07.20 09:29:10  39.2758   34.1670        5.7      -.-  2.1  -.-   CIMELI-BOZTEPE (KIRSEHIR)                         

2026.07.20 07:46:39  39.4973   39.8285       14.3      -.-  1.3  -.-   ARDICLI-PULUMUR (TUNCELI)                         

2026.07.20 07:42:51  39.2447   29.0293        8.4      -.-  1.4  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2026.07.20 07:36:15  39.2475   29.0238        4.5      -.-  2.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                        

2026.07.20 07:25:42  36.0238   31.4672       16.4      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           

2026.07.20 06:23:11  34.7805   26.0238        8.6      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

2026.07.20 06:01:35  39.2322   29.0335        3.1      -.-  1.1  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2026.07.20 05:58:28  36.4687   26.3688        3.8      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.07.20 05:42:40  39.2335   29.0112        3.9      -.-  0.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.07.20 05:36:35  39.5358   28.7848        5.1      -.-  2.0  -.-   AKYAYLA-DURSUNBEY (BALIKESIR)                     

2026.07.20 05:17:41  39.2247   29.0478        9.3      -.-  1.6  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2026.07.20 05:03:45  39.2037   28.1848        7.2      -.-  2.0  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.07.20 04:59:56  34.9813   25.9463        5.0      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2026.07.20 04:42:03  39.1813   25.4643        7.2      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.07.20 04:05:07  39.1863   29.0362       11.7      -.-  1.7  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                        

2026.07.20 04:04:43  39.2340   29.0550        2.8      -.-  1.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2026.07.20 04:00:07  39.2362   29.0575        5.0      -.-  1.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2026.07.20 03:59:21  39.2378   29.0107        6.1      -.-  2.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.07.20 03:51:09  39.4303   25.8765        7.9      -.-  1.9  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           

2026.07.20 03:46:04  39.1827   25.5413        4.2      -.-  1.3  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.07.20 03:38:47  40.3848   28.8903       10.6      -.-  1.4  -.-   MUDANYA (BURSA)                                   

2026.07.20 03:10:48  39.2360   29.0440        2.5      -.-  1.2  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2026.07.20 03:05:25  40.8290   28.6798       19.9      -.-  1.5  -.-   AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        

2026.07.20 03:04:57  39.8912   32.7935        6.4      -.-  1.2  -.-   CANKAYA (ANKARA)                                  

2026.07.20 03:02:43  39.2557   28.9938       10.7      -.-  0.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.07.20 02:58:18  37.9485   28.5205        4.1      -.-  1.1  -.-   YORE-KUYUCAK (AYDIN)                              

2026.07.20 02:56:32  37.0948   27.9837       11.3      -.-  2.1  -.-   PINARKOY-MILAS (MUGLA)                            

2026.07.20 02:54:58  39.2687   28.0758        9.7      -.-  1.6  -.-   KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2026.07.20 02:37:00  39.3327   40.0373        5.0      -.-  1.8  -.-   CALIKAGIL-YAYLADERE (BINGOL)                      

2026.07.20 01:52:46  36.0232   29.8817        5.6      -.-  2.5  -.-   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                    

2026.07.20 01:47:57  35.9732   29.9847        7.7      -.-  1.5  -.-   KALE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                   

2026.07.20 01:43:26  39.2142   29.0063        4.1      -.-  1.2  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.07.20 01:40:56  39.3367   26.0780        9.4      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

2026.07.20 01:38:03  39.2385   29.0222        5.5      -.-  2.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.07.20 01:35:03  40.8142   27.9705       17.1      -.-  2.4  -.-   MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)   

2026.07.20 01:23:59  39.2413   29.0358        3.0      -.-  1.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2026.07.20 01:17:25  38.1918   38.4332        5.0      -.-  1.5  -.-   UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)                        

2026.07.20 01:09:05  39.4665   25.7802        5.5      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.07.20 00:02:14  38.2270   38.4975        4.2      -.-  1.2  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)    

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