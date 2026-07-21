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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

21.07.2026 09:03:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Temmuz 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 21 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar vatandaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "21 Temmuz 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 21 Haziran 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

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21 TEMMUZ 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?

08:19:07  38.0240   37.6578       10.0      -.-  1.6  -.-   KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

08:08:55  39.2298   28.0625       14.9      -.-  1.3  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

08:04:21  39.9080   43.2572        4.6      -.-  2.3  -.-   ASAGIKENT-(AGRI)                                  

07:58:42  39.2370   28.6560        2.6      -.-  1.2  -.-   SARIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)                          

07:40:59  37.7672   37.6645        5.3      -.-  2.1  -.-   YARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN)                        

07:26:30  39.4182   27.7280       10.4      -.-  1.3  -.-   TAVSANCIK-SAVASTEPE (BALIKESIR)                   

07:14:10  37.9942   27.1553        5.2      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

07:13:08  39.9100   43.2810        5.0      -.-  3.0  -.-   KOCBASI-(AGRI)                                    

06:19:59  39.1792   28.1973        9.8      -.-  3.2  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

06:09:08  38.3432   37.8148        6.9      -.-  1.2  -.-   GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA)                       

06:08:00  34.9037   24.2938        5.0      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

06:07:55  39.5740   29.0185       21.5      -.-  1.0  -.-   ALTINOVA-TAVSANLI (KUTAHYA)                       

05:53:51  39.2627   28.9595       12.3      -.-  1.1  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          

05:43:36  38.1022   36.9267        7.9      -.-  1.5  -.-   KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

05:39:38  38.4908   39.3713        6.9      -.-  1.6  -.-   CEVIZDERE-(ELAZIG)                                

04:50:56  38.1765   38.2193        6.1      -.-  1.7  -.-   ATALAR-YESILYURT (MALATYA)                        

04:43:37  38.3237   27.9450       18.2      -.-  1.1  -.-   COBANLAR-ODEMIS (IZMIR)                           

04:26:23  39.2067   28.6643        9.1      -.-  1.6  -.-   SARIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)                          

03:45:04  38.2522   37.7343       11.6      -.-  1.4  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         

03:35:38  39.1713   27.9670       11.2      -.-  1.4  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)                         

03:34:26  37.3582   36.7467       12.4      -.-  1.8  -.-   KUCUKIMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               

03:29:19  38.7340   37.1565        5.0      -.-  1.2  -.-   KIZILBURUN-GURUN (SIVAS)                          

03:02:41  38.6783   26.5303       19.4      -.-  1.4  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        

02:42:26  36.0583   29.0140        7.7      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           

01:31:10  40.5663   37.1563        5.0      -.-  2.6  -.-   BASCIFTLIK (TOKAT)                                

01:24:21  39.1602   40.3402        5.0      -.-  2.2  -.-   SIRMACEK-KIGI (BINGOL)                            

01:08:58  39.2085   28.8983       12.2      -.-  1.0  -.-   ORENLI-SIMAV (KUTAHYA)                            

01:08:05  38.0642   36.4598        5.0      -.-  2.0  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

00:25:00  39.1857   28.1733       11.5      -.-  1.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

00:09:28  39.1593   28.1058       14.1      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.07.20 23:23:01  36.8533   29.5682        2.8      -.-  1.9  -.-   KINIK-FETHIYE (MUGLA)                             

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