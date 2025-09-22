Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.09.2025 09:09:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 22 Eylül 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

İstanbul'da, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 22 Eylül 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

22 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

 08:30:06  39.2017   28.1863        7.4      -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 08:13:40  39.1917   28.1460        9.9      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 08:02:19  39.1897   28.1288       10.7      -.-  1.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 07:49:50  39.1787   28.1055        8.9      -.-  1.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 07:48:08  39.1687   28.0885        9.4      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 07:40:34  39.1860   28.1510       10.7      -.-  2.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 07:29:33  39.1575   28.1753        9.9      -.-  2.0  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 07:28:14  39.1683   28.1180       11.0      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 07:12:54  39.1492   28.1632        9.1      -.-  1.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 07:12:16  39.1817   28.2252        7.6      -.-  1.9  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 07:07:12  39.1635   28.1927       11.0      -.-  2.0  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 07:04:15  39.2005   28.1843        9.8      -.-  2.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 07:03:08  39.1817   28.1520        8.9      -.-  1.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 06:59:57  39.2042   28.1805        7.4      -.-  4.0  3.9   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 06:58:53  39.2025   28.1785        9.3      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 06:49:23  39.0990   28.0740       22.5      -.-  1.4  -.-   SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)                       

 06:46:00  39.1900   28.1817        7.6      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 06:41:07  39.1997   28.1788        8.4      -.-  2.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 06:34:07  39.1497   28.1938        9.2      -.-  2.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 06:30:53  39.2002   28.1355       11.7      -.-  2.2  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 06:29:42  39.1602   28.1767        9.8      -.-  1.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 06:26:00  39.1880   28.1747        8.4      -.-  1.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 06:23:41  39.1747   28.1433        9.5      -.-  1.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 06:21:13  39.2075   28.1810        9.1      -.-  2.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 06:19:07  39.1690   28.1528       10.4      -.-  2.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 06:17:01  39.1833   28.1977        8.6      -.-  2.0  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 06:11:25  39.1620   28.1543        9.1      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 06:05:57  38.8472   26.6807        8.0      -.-  2.9  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                   

 06:04:58  39.1698   28.2058       11.5      -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 06:04:16  40.3637   24.1012        6.6      -.-  3.1  -.-   YUNANISTAN                                      

 06:01:57  39.1528   28.1797       10.1      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 05:52:07  39.1795   28.1670       11.0      -.-  2.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 05:47:04  39.3093   28.8467        5.1      -.-  1.9  -.-   CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA)                          

 05:41:34  39.1575   28.1393        9.4      -.-  1.8  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 05:40:43  39.1882   28.1750       10.0      -.-  2.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 05:36:49  36.0967   35.8647        9.8      -.-  3.3  3.2   MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)                      

 05:26:23  39.1717   28.1532       10.0      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 05:22:56  39.1810   28.1785        9.5      -.-  1.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 05:20:18  36.3580   36.2613        5.3      -.-  1.5  -.-   ASAGIOBA-(HATAY)                                

 05:08:45  39.1685   28.1373       12.9      -.-  1.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 05:03:52  38.8447   26.7200        7.3      -.-  2.3  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                   

 05:02:37  39.1422   28.1277       10.4      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 05:02:10  39.1570   28.0825       14.7      -.-  1.7  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                          

 05:01:09  39.1797   28.1780        8.6      -.-  2.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 04:58:33  39.1783   28.2067       10.4      -.-  2.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 04:53:11  39.1478   28.1932       11.2      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 04:51:44  39.1052   28.1720       13.9      -.-  1.4  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 04:48:23  39.2100   28.0187       11.9      -.-  2.6  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 04:46:42  38.0832   38.5317       18.3      -.-  1.2  -.-   NARLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         

 04:45:02  39.1580   28.2390       13.4      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 04:40:41  39.1862   28.1442        8.7      -.-  2.0  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 04:39:13  39.1973   28.1985        9.5      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 04:38:07  39.1688   28.1835       10.0      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 04:37:21  39.1957   28.1517        8.4      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 04:35:23  39.1657   28.2073        9.8      -.-  1.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 04:23:32  40.3778   24.0692        4.5      -.-  3.2  -.-   YUNANISTAN                                      

 04:20:17  39.1268   28.2007       15.7      -.-  2.9  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 04:19:59  40.2867   24.1250        9.8      -.-  4.8  5.0   YUNANISTAN                                      

 04:17:43  39.1612   28.1892       16.2      -.-  3.2  3.1   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 04:03:27  39.2052   28.1562       14.6      -.-  3.0  2.8   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 03:59:25  39.1577   28.2172       16.1      -.-  2.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 03:54:04  39.1617   28.1515        8.9      -.-  1.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 03:53:42  37.1708   35.4938        6.7      -.-  1.6  -.-   KASOBASI-SARICAM (ADANA)                        

 03:47:33  39.2162   28.1785        9.1      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 03:46:18  39.1858   28.1318        8.2      -.-  2.0  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 03:44:18  39.1830   28.1945       12.5      -.-  2.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 03:42:20  39.2060   28.1330       13.1      -.-  3.2  3.0   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 03:40:11  38.9842   28.1972       25.9      -.-  1.7  -.-   FUNDACIK-GORDES (MANISA)                        

 03:32:03  39.1783   28.1763        8.2      -.-  2.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 03:28:25  39.1372   28.2352       17.4      -.-  2.0  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 03:23:22  39.1630   28.1450        9.0      -.-  1.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 03:22:13  39.1792   28.1608        9.9      -.-  2.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 03:19:41  39.1580   28.1935        8.9      -.-  2.2  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 03:18:53  39.1702   28.1825        8.4      -.-  1.8  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 03:16:23  39.1760   28.1735       13.2      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 03:15:05  39.1503   28.1817       10.7      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 03:13:52  39.1752   28.1058       15.4      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 03:12:22  39.1775   28.1532        9.7      -.-  2.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 03:02:09  39.1573   28.0643       10.8      -.-  1.5  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                          

 03:01:20  39.1870   28.1590        9.8      -.-  1.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 02:56:33  39.1633   28.1670        9.2      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 02:47:50  39.2038   28.1693        8.6      -.-  2.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 02:45:52  39.1532   28.1813       10.1      -.-  1.8  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 02:37:42  39.2123   28.1630       15.3      -.-  3.1  2.9   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 02:34:53  39.2055   28.1605       16.3      -.-  3.0  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 02:32:25  39.1988   28.2022       11.2      -.-  1.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 02:26:24  39.1852   28.1170        9.4      -.-  1.9  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 02:25:43  38.1113   38.5092        9.7      -.-  1.6  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                       

 02:23:22  39.1880   28.1742       11.1      -.-  2.8  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 02:22:01  39.1593   28.1660        9.5      -.-  2.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 02:18:57  39.1837   28.1500       13.5      -.-  1.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 02:13:52  39.1823   28.1537        9.7      -.-  2.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 02:12:30  39.2020   28.1670        7.8      -.-  2.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 02:09:51  39.1800   28.1732       10.2      -.-  2.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 02:09:30  39.4193   37.1930        2.5      -.-  3.2  3.0   KAYAPINAR-ULAS (SIVAS)                          

 02:02:00  39.1625   28.1503        9.7      -.-  2.0  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 01:59:41  39.1945   28.1405        8.6      -.-  2.9  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 01:58:05  39.1862   28.1572       11.5      -.-  2.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 01:56:18  39.1877   28.1850       11.0      -.-  1.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 01:53:55  39.1868   28.2145       12.8      -.-  3.2  2.9   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 01:51:51  39.1530   28.2007       17.4      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 01:44:42  39.1892   28.0917        8.8      -.-  2.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

 01:44:15  39.1032   28.2258       16.8      -.-  2.6  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 01:43:24  39.1890   28.1620        4.7      -.-  3.4  3.1   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 01:42:15  39.1823   28.1597       10.8      -.-  2.8  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 01:39:38  39.1933   28.1043        9.5      -.-  1.7  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

 01:36:04  39.1725   28.1920       17.2      -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 01:34:48  39.1682   28.1332        9.4      -.-  1.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 01:31:17  39.1965   28.1223       10.2      -.-  2.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 01:27:41  39.1775   28.1397        9.7      -.-  3.4  3.1   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 01:26:53  39.1705   28.2202       12.3      -.-  2.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 01:24:35  39.1447   28.1297       16.4      -.-  2.8  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 01:23:20  39.1838   28.1345       10.5      -.-  3.4  3.3   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 01:19:45  39.1810   28.1660        8.3      -.-  3.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 01:15:29  39.1788   28.1535       12.1      -.-  1.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 01:12:10  39.1597   28.1708       11.3      -.-  2.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 01:08:42  39.1717   28.1248        9.3      -.-  2.0  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 01:05:52  39.1810   28.1732        9.3      -.-  2.0  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

 01:04:37  39.2047   28.1492       10.2      -.-  2.8  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 01:02:48  39.1602   28.1158        9.9      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 01:01:37  39.2007   28.2240        8.7      -.-  1.9  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 00:58:53  39.1983   28.1468       15.2      -.-  3.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 00:58:04  39.1775   28.1105       14.0      -.-  2.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 00:50:20  39.2065   28.1348       11.4      -.-  2.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 00:48:25  39.1880   28.2102        5.0      -.-  2.3  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 00:43:09  39.2388   28.1285       19.0      -.-  1.6  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

 00:41:09  38.2735   38.1667       12.8      -.-  1.5  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                  

 00:33:42  39.2273   28.1542        9.7      -.-  3.2  3.3   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

 00:32:16  39.1917   28.1743        8.5      -.-  2.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 00:29:07  39.1927   28.1668        8.4      -.-  2.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

 00:22:10  39.1960   28.0975        9.9      -.-  2.0  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

 00:21:17  39.1730   28.1570       11.0      -.-  2.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

