İstanbul'da, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 22 Eylül 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
22 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:30:06 39.2017 28.1863 7.4 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:13:40 39.1917 28.1460 9.9 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:02:19 39.1897 28.1288 10.7 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:49:50 39.1787 28.1055 8.9 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:48:08 39.1687 28.0885 9.4 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:40:34 39.1860 28.1510 10.7 -.- 2.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:29:33 39.1575 28.1753 9.9 -.- 2.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:28:14 39.1683 28.1180 11.0 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:12:54 39.1492 28.1632 9.1 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:12:16 39.1817 28.2252 7.6 -.- 1.9 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:07:12 39.1635 28.1927 11.0 -.- 2.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:04:15 39.2005 28.1843 9.8 -.- 2.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:03:08 39.1817 28.1520 8.9 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:59:57 39.2042 28.1805 7.4 -.- 4.0 3.9 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:58:53 39.2025 28.1785 9.3 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:49:23 39.0990 28.0740 22.5 -.- 1.4 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
06:46:00 39.1900 28.1817 7.6 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:41:07 39.1997 28.1788 8.4 -.- 2.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:34:07 39.1497 28.1938 9.2 -.- 2.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:30:53 39.2002 28.1355 11.7 -.- 2.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:29:42 39.1602 28.1767 9.8 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:26:00 39.1880 28.1747 8.4 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:23:41 39.1747 28.1433 9.5 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:21:13 39.2075 28.1810 9.1 -.- 2.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:19:07 39.1690 28.1528 10.4 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:17:01 39.1833 28.1977 8.6 -.- 2.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:11:25 39.1620 28.1543 9.1 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:05:57 38.8472 26.6807 8.0 -.- 2.9 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:04:58 39.1698 28.2058 11.5 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:04:16 40.3637 24.1012 6.6 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN
06:01:57 39.1528 28.1797 10.1 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:52:07 39.1795 28.1670 11.0 -.- 2.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:47:04 39.3093 28.8467 5.1 -.- 1.9 -.- CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA)
05:41:34 39.1575 28.1393 9.4 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:40:43 39.1882 28.1750 10.0 -.- 2.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:36:49 36.0967 35.8647 9.8 -.- 3.3 3.2 MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)
05:26:23 39.1717 28.1532 10.0 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:22:56 39.1810 28.1785 9.5 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:20:18 36.3580 36.2613 5.3 -.- 1.5 -.- ASAGIOBA-(HATAY)
05:08:45 39.1685 28.1373 12.9 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:03:52 38.8447 26.7200 7.3 -.- 2.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:02:37 39.1422 28.1277 10.4 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:02:10 39.1570 28.0825 14.7 -.- 1.7 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
05:01:09 39.1797 28.1780 8.6 -.- 2.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:58:33 39.1783 28.2067 10.4 -.- 2.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:53:11 39.1478 28.1932 11.2 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:51:44 39.1052 28.1720 13.9 -.- 1.4 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:48:23 39.2100 28.0187 11.9 -.- 2.6 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:46:42 38.0832 38.5317 18.3 -.- 1.2 -.- NARLI-SINCIK (ADIYAMAN)
04:45:02 39.1580 28.2390 13.4 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:40:41 39.1862 28.1442 8.7 -.- 2.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:39:13 39.1973 28.1985 9.5 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:38:07 39.1688 28.1835 10.0 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:37:21 39.1957 28.1517 8.4 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:35:23 39.1657 28.2073 9.8 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:23:32 40.3778 24.0692 4.5 -.- 3.2 -.- YUNANISTAN
04:20:17 39.1268 28.2007 15.7 -.- 2.9 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:19:59 40.2867 24.1250 9.8 -.- 4.8 5.0 YUNANISTAN
04:17:43 39.1612 28.1892 16.2 -.- 3.2 3.1 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:03:27 39.2052 28.1562 14.6 -.- 3.0 2.8 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:59:25 39.1577 28.2172 16.1 -.- 2.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:54:04 39.1617 28.1515 8.9 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:53:42 37.1708 35.4938 6.7 -.- 1.6 -.- KASOBASI-SARICAM (ADANA)
03:47:33 39.2162 28.1785 9.1 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:46:18 39.1858 28.1318 8.2 -.- 2.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:44:18 39.1830 28.1945 12.5 -.- 2.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:42:20 39.2060 28.1330 13.1 -.- 3.2 3.0 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:40:11 38.9842 28.1972 25.9 -.- 1.7 -.- FUNDACIK-GORDES (MANISA)
03:32:03 39.1783 28.1763 8.2 -.- 2.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:28:25 39.1372 28.2352 17.4 -.- 2.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:23:22 39.1630 28.1450 9.0 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:22:13 39.1792 28.1608 9.9 -.- 2.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:19:41 39.1580 28.1935 8.9 -.- 2.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:18:53 39.1702 28.1825 8.4 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:16:23 39.1760 28.1735 13.2 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:15:05 39.1503 28.1817 10.7 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:13:52 39.1752 28.1058 15.4 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:12:22 39.1775 28.1532 9.7 -.- 2.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:02:09 39.1573 28.0643 10.8 -.- 1.5 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
03:01:20 39.1870 28.1590 9.8 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:56:33 39.1633 28.1670 9.2 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:47:50 39.2038 28.1693 8.6 -.- 2.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:45:52 39.1532 28.1813 10.1 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:37:42 39.2123 28.1630 15.3 -.- 3.1 2.9 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:34:53 39.2055 28.1605 16.3 -.- 3.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:32:25 39.1988 28.2022 11.2 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:26:24 39.1852 28.1170 9.4 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:25:43 38.1113 38.5092 9.7 -.- 1.6 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
02:23:22 39.1880 28.1742 11.1 -.- 2.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:22:01 39.1593 28.1660 9.5 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:18:57 39.1837 28.1500 13.5 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:13:52 39.1823 28.1537 9.7 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:12:30 39.2020 28.1670 7.8 -.- 2.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:09:51 39.1800 28.1732 10.2 -.- 2.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:09:30 39.4193 37.1930 2.5 -.- 3.2 3.0 KAYAPINAR-ULAS (SIVAS)
02:02:00 39.1625 28.1503 9.7 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:59:41 39.1945 28.1405 8.6 -.- 2.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:58:05 39.1862 28.1572 11.5 -.- 2.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:56:18 39.1877 28.1850 11.0 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:53:55 39.1868 28.2145 12.8 -.- 3.2 2.9 ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:51:51 39.1530 28.2007 17.4 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:44:42 39.1892 28.0917 8.8 -.- 2.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:44:15 39.1032 28.2258 16.8 -.- 2.6 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:43:24 39.1890 28.1620 4.7 -.- 3.4 3.1 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:42:15 39.1823 28.1597 10.8 -.- 2.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:39:38 39.1933 28.1043 9.5 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:36:04 39.1725 28.1920 17.2 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:34:48 39.1682 28.1332 9.4 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:31:17 39.1965 28.1223 10.2 -.- 2.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:27:41 39.1775 28.1397 9.7 -.- 3.4 3.1 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:26:53 39.1705 28.2202 12.3 -.- 2.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:24:35 39.1447 28.1297 16.4 -.- 2.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:23:20 39.1838 28.1345 10.5 -.- 3.4 3.3 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:19:45 39.1810 28.1660 8.3 -.- 3.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:15:29 39.1788 28.1535 12.1 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:12:10 39.1597 28.1708 11.3 -.- 2.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:08:42 39.1717 28.1248 9.3 -.- 2.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:05:52 39.1810 28.1732 9.3 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:04:37 39.2047 28.1492 10.2 -.- 2.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:02:48 39.1602 28.1158 9.9 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:01:37 39.2007 28.2240 8.7 -.- 1.9 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:58:53 39.1983 28.1468 15.2 -.- 3.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:58:04 39.1775 28.1105 14.0 -.- 2.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:50:20 39.2065 28.1348 11.4 -.- 2.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:48:25 39.1880 28.2102 5.0 -.- 2.3 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:43:09 39.2388 28.1285 19.0 -.- 1.6 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:41:09 38.2735 38.1667 12.8 -.- 1.5 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
00:33:42 39.2273 28.1542 9.7 -.- 3.2 3.3 MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:32:16 39.1917 28.1743 8.5 -.- 2.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:29:07 39.1927 28.1668 8.4 -.- 2.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:22:10 39.1960 28.0975 9.9 -.- 2.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:21:17 39.1730 28.1570 11.0 -.- 2.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)