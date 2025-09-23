İstanbul'da, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 13 Eylül 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
23 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:49:53 39.1997 28.1293 7.9 -.- 2.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:39:43 38.8930 27.9645 5.0 -.- 1.4 -.- CORUK-AKHISAR (MANISA)
08:17:06 39.1538 28.1880 10.7 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:33:17 39.1252 28.1407 10.2 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:29:30 40.0815 43.3330 25.5 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-KAGIZMAN (KARS)
07:28:16 39.1988 28.1315 9.5 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:16:08 39.1625 28.2802 12.9 -.- 1.0 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:59:46 39.1897 28.1548 10.5 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:53:06 36.7210 36.6800 7.8 -.- 1.6 -.- SUGEDIGI-HASSA (HATAY)
06:46:01 39.1547 28.1908 10.5 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:44:13 39.2360 28.0548 7.8 -.- 2.2 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:43:29 39.1362 28.1960 12.3 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:39:16 39.1950 28.1537 4.6 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:33:16 39.1667 28.1345 9.9 -.- 2.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:30:53 40.3392 28.5875 4.9 -.- 2.2 -.- CAMLIK-MUDANYA (BURSA)
06:28:07 38.3608 30.0957 7.5 -.- 1.3 -.- ASMACIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR)
06:27:33 39.1730 28.1260 9.2 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:25:04 39.1748 28.0902 12.1 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:23:17 39.1758 28.1522 13.5 -.- 1.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:21:00 39.1345 28.0763 18.3 -.- 1.3 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
06:17:46 39.2340 29.0003 10.6 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:16:00 39.1725 28.1355 9.4 -.- 2.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:07:17 39.2358 28.1323 12.7 -.- 3.3 3.2 MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:01:12 39.2190 28.1832 8.1 -.- 2.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:59:55 39.1883 28.1557 8.2 -.- 3.2 3.0 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:37:40 39.1727 28.1952 9.2 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:20:56 39.1275 28.0583 14.3 -.- 1.5 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
05:18:22 39.1943 27.9553 8.1 -.- 1.6 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
05:12:38 39.1742 28.2275 9.6 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:53:15 39.2122 28.1897 7.9 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:52:20 39.1890 28.2113 11.5 -.- 1.1 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:50:35 39.1710 28.1630 9.7 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:46:24 38.1790 37.3290 5.0 -.- 2.2 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
04:42:51 38.3665 37.4862 3.6 -.- 1.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
04:34:40 39.2215 29.0165 15.3 -.- 1.3 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
04:30:11 39.1958 28.1763 7.6 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:28:51 39.1518 28.1505 11.1 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:26:10 38.3600 37.4612 5.0 -.- 2.7 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
04:22:55 38.2822 38.1330 7.9 -.- 1.3 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA)
04:11:58 37.9895 37.6132 5.3 -.- 1.1 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
04:11:37 39.1560 28.1125 10.3 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:55:51 39.2355 29.0010 11.7 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:52:37 39.1500 28.2080 11.1 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:44:02 39.1598 28.1408 9.7 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:43:04 39.1705 28.1598 10.2 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:41:37 39.1447 28.1770 15.2 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:25:22 39.1938 28.1465 8.3 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:18:58 39.1837 28.1703 15.1 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:14:54 39.1817 28.1315 10.3 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:14:25 39.2290 28.1838 16.4 -.- 1.3 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
03:11:33 39.1698 28.1977 9.8 -.- 2.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:04:02 39.1728 28.1118 9.1 -.- 2.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:53:27 39.1693 28.1660 13.1 -.- 2.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:49:14 38.7022 31.3937 22.2 -.- 0.8 -.- CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
02:37:27 38.2062 30.1855 9.3 -.- 1.5 -.- AFSAR-DINAR (AFYONKARAHISAR)
02:29:34 39.1570 28.2002 12.2 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:15:52 37.3182 37.0252 6.3 -.- 1.2 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
02:13:12 39.1560 28.1903 10.4 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:12:07 39.1493 28.2018 12.4 -.- 2.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:58:58 38.4178 25.3458 4.9 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
01:54:52 39.3690 28.2682 17.2 -.- 1.1 -.- TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:40:29 39.1847 28.1648 15.2 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:36:19 39.1942 28.1082 9.1 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:34:22 39.2128 28.0712 7.7 -.- 2.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:29:50 36.9793 28.2247 14.1 -.- 1.6 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
01:24:01 39.1423 28.1883 11.9 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:21:52 39.1767 28.1777 12.0 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:19:30 39.1583 28.1112 10.3 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:18:09 39.1720 28.0935 12.2 -.- 2.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:10:49 39.1795 28.1010 9.4 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:04:42 39.1925 28.1408 9.7 -.- 2.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:47:28 39.1823 28.2557 9.0 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:39:06 39.1875 28.1810 15.1 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:33:03 39.1810 28.1610 8.2 -.- 3.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:21:55 36.9750 28.2142 13.3 -.- 1.9 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA)