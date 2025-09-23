Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

23.09.2025 09:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Eylül 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

İstanbul'da, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 13 Eylül 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

23 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:49:53  39.1997   28.1293        7.9      -.-  2.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)             

08:39:43  38.8930   27.9645        5.0      -.-  1.4  -.-   CORUK-AKHISAR (MANISA)                    

08:17:06  39.1538   28.1880       10.7      -.-  1.8  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                

07:33:17  39.1252   28.1407       10.2      -.-  2.0  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)            

07:29:30  40.0815   43.3330       25.5      -.-  1.9  -.-   KARACAOREN-KAGIZMAN (KARS)                

07:28:16  39.1988   28.1315        9.5      -.-  1.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)             

07:16:08  39.1625   28.2802       12.9      -.-  1.0  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)              

06:59:46  39.1897   28.1548       10.5      -.-  2.0  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)            

06:53:06  36.7210   36.6800        7.8      -.-  1.6  -.-   SUGEDIGI-HASSA (HATAY)                    

06:46:01  39.1547   28.1908       10.5      -.-  1.8  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                

06:44:13  39.2360   28.0548        7.8      -.-  2.2  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)               

06:43:29  39.1362   28.1960       12.3      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                

06:39:16  39.1950   28.1537        4.6      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)             

06:33:16  39.1667   28.1345        9.9      -.-  2.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)            

06:30:53  40.3392   28.5875        4.9      -.-  2.2  -.-   CAMLIK-MUDANYA (BURSA)                    

06:28:07  38.3608   30.0957        7.5      -.-  1.3  -.-   ASMACIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR)         

06:27:33  39.1730   28.1260        9.2      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)             

06:25:04  39.1748   28.0902       12.1      -.-  1.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)               

06:23:17  39.1758   28.1522       13.5      -.-  1.0  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)            

06:21:00  39.1345   28.0763       18.3      -.-  1.3  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                    

06:17:46  39.2340   29.0003       10.6      -.-  2.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                   

06:16:00  39.1725   28.1355        9.4      -.-  2.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)            

06:07:17  39.2358   28.1323       12.7      -.-  3.3  3.2   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)              

06:01:12  39.2190   28.1832        8.1      -.-  2.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)             

05:59:55  39.1883   28.1557        8.2      -.-  3.2  3.0   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)            

05:37:40  39.1727   28.1952        9.2      -.-  1.8  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                

05:20:56  39.1275   28.0583       14.3      -.-  1.5  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                    

05:18:22  39.1943   27.9553        8.1      -.-  1.6  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)                 

05:12:38  39.1742   28.2275        9.6      -.-  1.9  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)             

04:53:15  39.2122   28.1897        7.9      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)             

04:52:20  39.1890   28.2113       11.5      -.-  1.1  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                

04:50:35  39.1710   28.1630        9.7      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)            

04:46:24  38.1790   37.3290        5.0      -.-  2.2  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)          

04:42:51  38.3665   37.4862        3.6      -.-  1.5  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)         

04:34:40  39.2215   29.0165       15.3      -.-  1.3  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                   

04:30:11  39.1958   28.1763        7.6      -.-  1.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)             

04:28:51  39.1518   28.1505       11.1      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)            

04:26:10  38.3600   37.4612        5.0      -.-  2.7  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)         

04:22:55  38.2822   38.1330        7.9      -.-  1.3  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                 

04:11:58  37.9895   37.6132        5.3      -.-  1.1  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)              

04:11:37  39.1560   28.1125       10.3      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)             

03:55:51  39.2355   29.0010       11.7      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                   

03:52:37  39.1500   28.2080       11.1      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                

03:44:02  39.1598   28.1408        9.7      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)            

03:43:04  39.1705   28.1598       10.2      -.-  1.8  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)            

03:41:37  39.1447   28.1770       15.2      -.-  1.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                

03:25:22  39.1938   28.1465        8.3      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)             

03:18:58  39.1837   28.1703       15.1      -.-  1.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)            

03:14:54  39.1817   28.1315       10.3      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)             

03:14:25  39.2290   28.1838       16.4      -.-  1.3  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                      

03:11:33  39.1698   28.1977        9.8      -.-  2.0  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                

03:04:02  39.1728   28.1118        9.1      -.-  2.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)             

02:53:27  39.1693   28.1660       13.1      -.-  2.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)            

02:49:14  38.7022   31.3937       22.2      -.-  0.8  -.-   CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)      

02:37:27  38.2062   30.1855        9.3      -.-  1.5  -.-   AFSAR-DINAR (AFYONKARAHISAR)              

02:29:34  39.1570   28.2002       12.2      -.-  1.8  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                

02:15:52  37.3182   37.0252        6.3      -.-  1.2  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)     

02:13:12  39.1560   28.1903       10.4      -.-  1.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                

02:12:07  39.1493   28.2018       12.4      -.-  2.2  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                

01:58:58  38.4178   25.3458        4.9      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                

01:54:52  39.3690   28.2682       17.2      -.-  1.1  -.-   TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR)               

01:40:29  39.1847   28.1648       15.2      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)            

01:36:19  39.1942   28.1082        9.1      -.-  1.7  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)               

01:34:22  39.2128   28.0712        7.7      -.-  2.0  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)               

01:29:50  36.9793   28.2247       14.1      -.-  1.6  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                    

01:24:01  39.1423   28.1883       11.9      -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                

01:21:52  39.1767   28.1777       12.0      -.-  2.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)            

01:19:30  39.1583   28.1112       10.3      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)             

01:18:09  39.1720   28.0935       12.2      -.-  2.0  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)             

01:10:49  39.1795   28.1010        9.4      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)             

01:04:42  39.1925   28.1408        9.7      -.-  2.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)             

00:47:28  39.1823   28.2557        9.0      -.-  1.5  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)              

00:39:06  39.1875   28.1810       15.1      -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)             

00:33:03  39.1810   28.1610        8.2      -.-  3.0  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)            

00:21:55  36.9750   28.2142       13.3      -.-  1.9  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                    

İlgili Konular: #Son depremler #deprem mi oldu