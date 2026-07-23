Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

23.07.2026 09:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 23 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar vatandaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "23 Haziran 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Image

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 23 Haziran 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

23 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:24:28  38.6298   39.6885        2.7      -.-  2.6  -.-   GEDIKYOLU-(ELAZIG)                              

08:04:42  37.0912   28.4627        1.4      -.-  1.6  -.-   CICEKLI-ULA (MUGLA)                             

06:51:12  38.9263   37.9107       13.1      -.-  1.4  -.-   CULHALI-HEKIMHAN (MALATYA)                      

06:23:33  38.4248   39.2358        4.3      -.-  1.6  -.-   KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                        

06:03:15  39.7952   25.7287        3.3      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                      

05:39:31  39.2167   28.1512        8.0      -.-  2.6  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

05:14:03  37.1097   28.5193        9.4      -.-  1.4  -.-   ARMUTCUK-ULA (MUGLA)                            

04:53:35  38.3022   37.1733        7.5      -.-  1.7  -.-   DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

04:48:29  39.2403   28.1898       14.6      -.-  1.0  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                            

04:29:31  39.2612   28.9730       14.9      -.-  1.2  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                        

04:03:41  39.2112   27.9353       12.3      -.-  1.4  -.-   DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)                        

03:48:52  38.1378   38.1483        5.0      -.-  1.1  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                   

03:46:56  39.3282   26.0945       18.6      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                      

03:43:11  39.3190   26.0693        8.7      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                      

03:27:31  39.2638   28.1472        7.8      -.-  1.2  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

03:06:40  38.2047   37.6815        5.9      -.-  1.6  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)          

02:58:28  37.0950   29.1662       16.1      -.-  1.3  -.-   SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI)                       

02:48:08  39.3378   26.1010        7.2      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                      

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 23 Temmuz 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 23 Temmuz 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Temmuz Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Tekirdağ, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars, Ardahan ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul ve Zonguldak çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.