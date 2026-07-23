Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar vatandaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "23 Haziran 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 23 Haziran 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

23 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:24:28 38.6298 39.6885 2.7 -.- 2.6 -.- GEDIKYOLU-(ELAZIG)

08:04:42 37.0912 28.4627 1.4 -.- 1.6 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA)

06:51:12 38.9263 37.9107 13.1 -.- 1.4 -.- CULHALI-HEKIMHAN (MALATYA)

06:23:33 38.4248 39.2358 4.3 -.- 1.6 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)

06:03:15 39.7952 25.7287 3.3 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI

05:39:31 39.2167 28.1512 8.0 -.- 2.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)

05:14:03 37.1097 28.5193 9.4 -.- 1.4 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA)

04:53:35 38.3022 37.1733 7.5 -.- 1.7 -.- DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

04:48:29 39.2403 28.1898 14.6 -.- 1.0 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)

04:29:31 39.2612 28.9730 14.9 -.- 1.2 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)

04:03:41 39.2112 27.9353 12.3 -.- 1.4 -.- DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)

03:48:52 38.1378 38.1483 5.0 -.- 1.1 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)

03:46:56 39.3282 26.0945 18.6 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

03:43:11 39.3190 26.0693 8.7 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

03:27:31 39.2638 28.1472 7.8 -.- 1.2 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:06:40 38.2047 37.6815 5.9 -.- 1.6 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

02:58:28 37.0950 29.1662 16.1 -.- 1.3 -.- SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI)

02:48:08 39.3378 26.1010 7.2 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)