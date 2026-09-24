Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "24 Eylül 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.
24 EYLÜL 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?
Türkiye'de 24 Eylül 2026 Perşembe günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.
24 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:14:27 39.5938 27.8033 6.8 -.- 1.7 -.- GOKKOY-(BALIKESIR)
07:27:34 37.0273 28.9307 21.7 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
07:17:16 40.1882 31.7678 5.0 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
06:16:41 36.4953 28.6710 35.9 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
05:45:51 39.2605 28.9807 6.2 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:05:11 37.8580 29.4578 9.3 -.- 1.9 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI)
05:00:40 37.3362 32.0445 13.7 -.- 0.9 -.- ASAGIKARAOREN-SEYDISEHIR (KONYA)
04:06:42 36.8933 27.1262 9.3 -.- 1.5 -.- KOS ADASI (EGE DENIZI)
03:58:41 39.2180 28.9252 10.0 -.- 0.7 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
03:46:56 39.2635 28.9923 9.7 -.- 1.6 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
02:59:14 39.5942 39.8000 5.0 -.- 0.7 -.- SALKIMOZU-PULUMUR (TUNCELI)
02:45:55 38.0005 36.2752 2.1 -.- 1.4 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:41:28 38.7962 27.0505 16.8 -.- 1.4 -.- GUZELHISAR-ALIAGA (IZMIR)
02:13:58 36.0785 25.2560 10.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
02:11:58 38.0845 27.1683 6.4 -.- 1.2 -.- ATAKOY-MENDERES (IZMIR)
01:59:31 38.0500 37.8362 20.1 -.- 0.9 -.- GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA)
01:50:50 39.9583 41.4275 14.7 -.- 1.5 -.- PUSUDERE-PASINLER (ERZURUM)
01:22:10 38.2417 31.1033 9.8 -.- 1.8 -.- HUYUKLU-YALVAC (ISPARTA)
00:32:57 38.0703 38.1668 9.3 -.- 1.3 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
00:21:57 38.0758 38.1582 5.0 -.- 1.3 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
00:07:05 36.6500 26.6172 5.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI