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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

24.09.2026 09:01:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 24 Eylül 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "24 Eylül 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

24 EYLÜL 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye'de 24 Eylül 2026 Perşembe günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

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24 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:14:27  39.5938   27.8033        6.8      -.-  1.7  -.-   GOKKOY-(BALIKESIR)                                

07:27:34  37.0273   28.9307       21.7      -.-  1.5  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

07:17:16  40.1882   31.7678        5.0      -.-  2.0  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      

06:16:41  36.4953   28.6710       35.9      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           

05:45:51  39.2605   28.9807        6.2      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

05:05:11  37.8580   29.4578        9.3      -.-  1.9  -.-   YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI)                         

05:00:40  37.3362   32.0445       13.7      -.-  0.9  -.-   ASAGIKARAOREN-SEYDISEHIR (KONYA)                  

04:06:42  36.8933   27.1262        9.3      -.-  1.5  -.-   KOS ADASI (EGE DENIZI)                            

03:58:41  39.2180   28.9252       10.0      -.-  0.7  -.-   HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)                          

03:46:56  39.2635   28.9923        9.7      -.-  1.6  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

02:59:14  39.5942   39.8000        5.0      -.-  0.7  -.-   SALKIMOZU-PULUMUR (TUNCELI)                       

02:45:55  38.0005   36.2752        2.1      -.-  1.4  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

02:41:28  38.7962   27.0505       16.8      -.-  1.4  -.-   GUZELHISAR-ALIAGA (IZMIR)                         

02:13:58  36.0785   25.2560       10.3      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        

02:11:58  38.0845   27.1683        6.4      -.-  1.2  -.-   ATAKOY-MENDERES (IZMIR)                           

01:59:31  38.0500   37.8362       20.1      -.-  0.9  -.-   GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

01:50:50  39.9583   41.4275       14.7      -.-  1.5  -.-   PUSUDERE-PASINLER (ERZURUM)                       

01:22:10  38.2417   31.1033        9.8      -.-  1.8  -.-   HUYUKLU-YALVAC (ISPARTA)                          

00:32:57  38.0703   38.1668        9.3      -.-  1.3  -.-   PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     

00:21:57  38.0758   38.1582        5.0      -.-  1.3  -.-   PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     

00:07:05  36.6500   26.6172        5.8      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI           

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