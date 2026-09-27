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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

27.09.2026 09:02:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Eylül 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "27 Eylül 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

27 EYLÜL 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye'de 27 Eylül 2026 Pazar günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

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27 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.09.27 07:37:38  39.5703   27.0682       17.0      -.-  2.9  -.-   CAMDIBI-HAVRAN (BALIKESIR)                        

2026.09.27 07:03:43  39.1445   28.2847       11.9      -.-  1.6  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.09.27 06:29:30  40.4683   32.9713       14.5      -.-  1.8  -.-   KIZILOREN-CUBUK (ANKARA)                          

2026.09.27 06:12:02  40.7123   29.2488       12.2      -.-  1.4  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  

2026.09.27 05:58:12  40.7060   29.2347       12.7      -.-  1.8  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  

2026.09.27 05:33:25  39.5623   28.1198       14.4      -.-  1.2  -.-   KALBURCU-KEPSUT (BALIKESIR)                       

2026.09.27 05:07:37  39.3233   27.3673        6.2      -.-  2.1  -.-   SARICAOGLU-BERGAMA (IZMIR)                        

2026.09.27 03:47:55  35.9340   35.0505       11.1      -.-  1.6  -.-   DOGU AKDENIZ                                      

2026.09.27 03:00:13  38.8403   37.4778        5.0      -.-  2.9  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            

2026.09.27 02:28:30  37.9345   27.6608       12.9      -.-  1.3  -.-   CARIKLAR-GERMENCIK (AYDIN)                        

2026.09.27 01:14:50  38.2437   37.7613       13.8      -.-  1.2  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         

2026.09.27 01:09:06  39.2213   29.0395       10.3      -.-  1.4  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.09.27 00:26:57  37.2600   36.2185        9.1      -.-  2.4  -.-   KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE)                       

2026.09.27 00:21:13  37.0978   28.0130        5.2      -.-  1.6  -.-   KALEM-MILAS (MUGLA)                               

2026.09.27 00:01:28  38.7752   30.3552        5.4      -.-  1.9  -.-   GARIPCE-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)     

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