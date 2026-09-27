Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "27 Eylül 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

27 EYLÜL 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye'de 27 Eylül 2026 Pazar günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

27 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.09.27 07:37:38 39.5703 27.0682 17.0 -.- 2.9 -.- CAMDIBI-HAVRAN (BALIKESIR)

2026.09.27 07:03:43 39.1445 28.2847 11.9 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.09.27 06:29:30 40.4683 32.9713 14.5 -.- 1.8 -.- KIZILOREN-CUBUK (ANKARA)

2026.09.27 06:12:02 40.7123 29.2488 12.2 -.- 1.4 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)

2026.09.27 05:58:12 40.7060 29.2347 12.7 -.- 1.8 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)

2026.09.27 05:33:25 39.5623 28.1198 14.4 -.- 1.2 -.- KALBURCU-KEPSUT (BALIKESIR)

2026.09.27 05:07:37 39.3233 27.3673 6.2 -.- 2.1 -.- SARICAOGLU-BERGAMA (IZMIR)

2026.09.27 03:47:55 35.9340 35.0505 11.1 -.- 1.6 -.- DOGU AKDENIZ

2026.09.27 03:00:13 38.8403 37.4778 5.0 -.- 2.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2026.09.27 02:28:30 37.9345 27.6608 12.9 -.- 1.3 -.- CARIKLAR-GERMENCIK (AYDIN)

2026.09.27 01:14:50 38.2437 37.7613 13.8 -.- 1.2 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

2026.09.27 01:09:06 39.2213 29.0395 10.3 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

2026.09.27 00:26:57 37.2600 36.2185 9.1 -.- 2.4 -.- KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE)

2026.09.27 00:21:13 37.0978 28.0130 5.2 -.- 1.6 -.- KALEM-MILAS (MUGLA)

2026.09.27 00:01:28 38.7752 30.3552 5.4 -.- 1.9 -.- GARIPCE-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)