Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Şubat 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 27 Şubat 2025 Türkiye'deki depremler.
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 27 Şubat'ta meydana gelen depremler...
27 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2025.02.27 07:29:51 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
2025.02.27 07:27:57 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2025.02.27 07:17:08 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2025.02.27 04:28:00 -.- 2.5 -.- YALIMLI-LICE (DIYARBAKIR)
2025.02.27 04:04:36 -.- 2.7 -.- TOMRUKSUYU-SAMANDAG (HATAY)
2025.02.27 03:28:11 -.- 1.4 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA)
2025.02.27 03:05:19 -.- 2.0 -.- KIBRIS-LAPTA
2025.02.27 02:30:43 -.- 1.8 -.- KARAGOL-ULAS (SIVAS)
2025.02.27 02:04:43-.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2025.02.27 01:22:00 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan Özgür Özel'e tehdit!
- Erdoğan’dan Özel’e ‘ayağını denk al’ tehdidi
- Başsavcılıktan yeni diploma açıklaması
- Lütfü Savaş’ın yeni adresi belli oldu
- Japon deprem uzmanından kritik 'deprem' uyarısı!
- ‘Yaveri dahi FETÖ’cü çıkmış biri…’
- İmamoğlu Nedim Şener'e karşı harekete geçiyor
- Yazıyı yayından kaldırdılar!
- 'Üniversite arkadaşlarına iftar versin'
- Bir CHP'li belediye başkanına daha iddianame