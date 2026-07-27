Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "26 Haziran 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 27 Temmuz 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

27 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

06:52:02 39.4650 40.3568 5.0 -.- 2.1 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL)

06:43:42 39.9262 34.0272 5.0 -.- 1.5 -.- DELICE (KIRIKKALE)

06:40:48 36.3765 27.7438 7.2 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI

06:30:38 36.5302 28.8427 11.9 -.- 2.4 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)

05:40:41 39.4257 26.2963 10.7 -.- 2.3 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)

05:21:16 40.8130 27.4928 4.4 -.- 1.3 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

05:00:03 37.6757 29.0157 9.7 -.- 1.0 -.- VAKIF-TAVAS (DENIZLI)

04:45:16 37.8788 27.4213 9.9 -.- 1.4 -.- HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR)

04:44:36 40.6250 36.7812 5.4 -.- 1.9 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)

04:35:14 39.4612 40.3412 3.4 -.- 1.6 -.- KABAYEL-YEDISU (BINGOL)

04:21:24 39.2177 28.0127 11.2 -.- 1.3 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:51:35 38.1095 36.6658 4.3 -.- 1.8 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:40:34 39.2255 28.1373 5.3 -.- 1.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:43:06 38.3558 37.9422 14.9 -.- 1.7 -.- YAYLIMLI-AKCADAG (MALATYA)

02:37:39 38.5802 39.4947 8.5 -.- 1.7 -.- KORUCU-(ELAZIG)

01:55:42 39.2278 28.0762 13.6 -.- 1.4 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:35:11 36.9033 27.9763 15.1 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)

01:31:27 40.9010 40.8695 11.1 -.- 2.0 -.- MEYDANKOY-CAMLIHEMSIN (RIZE)

01:15:33 39.2350 28.1203 14.6 -.- 2.6 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

00:39:53 38.0677 36.5177 4.3 -.- 1.9 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)