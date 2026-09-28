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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

28.09.2026 09:02:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "28 Eylül 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

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28 EYLÜL 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye'de 28 Eylül 2026 Pazartesi günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

28 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:04:13  38.2167   37.7813        4.8      -.-  1.5  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

07:19:52  36.9798   27.7568        8.8      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       

06:42:40  39.0868   32.3245        8.5      -.-  2.3  -.-   EMIRLER-HAYMANA (ANKARA)                          

06:36:54  38.3790   37.4010       14.3      -.-  1.4  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

06:24:14  38.0233   37.5472        2.6      -.-  1.0  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

05:52:32  36.9723   28.8940       17.1      -.-  1.0  -.-   SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA)                            

05:32:35  36.0343   26.8997        6.9      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        

05:26:36  39.2377   29.0022        9.7      -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

05:20:45  38.3572   27.1705       11.3      -.-  1.8  -.-   BUCA (IZMIR)                                      

04:20:21  40.8290   34.7925        8.3      -.-  1.2  -.-   BERKKOY-DODURGA (CORUM)                           

03:56:58  38.0910   37.3792       11.4      -.-  1.0  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    

03:41:45  38.2952   38.7712       14.8      -.-  1.2  -.-   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                       

03:38:23  34.7467   24.0295       25.9      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

03:36:02  37.9295   27.1460        5.4      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

03:35:26  38.0028   36.5813        8.6      -.-  1.2  -.-   KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

03:17:31  37.3450   33.2913        9.8      -.-  1.5  -.-   BEYDILI-(KARAMAN)                                 

03:12:34  39.2138   28.2352        7.7      -.-  1.1  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

03:10:27  37.3463   33.2707        6.4      -.-  1.9  -.-   HAMIDIYE-(KARAMAN)                                

02:59:13  37.3590   33.2595        6.9      -.-  2.1  -.-   DINEK-(KARAMAN)                                   

02:48:11  36.9578   28.5448        5.0      -.-  2.0  -.-   DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA)                       

02:46:06  38.2375   38.0727       25.4      -.-  1.1  -.-   KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)                     

02:35:48  39.9868   34.2930        5.1      -.-  1.5  -.-   CAMOLUK-SUNGURLU (CORUM)                          

02:29:22  39.4490   41.1770        7.2      -.-  1.2  -.-   YUVAKLI-TEKMAN (ERZURUM)                          

02:20:29  39.2298   28.1282       11.6      -.-  1.7  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

02:18:23  39.9972   34.2895       11.0      -.-  2.1  -.-   CICEKLIKELLER-SUNGURLU (CORUM)                    

02:18:15  39.1922   28.1172       14.9      -.-  1.9  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:16:40  39.2478   28.1950       14.3      -.-  1.0  -.-   CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:53:15  38.2055   28.7850        7.2      -.-  1.8  -.-   BAHARLAR-SARIGOL (MANISA)                         

01:45:23  38.5297   42.7978        6.8      -.-  1.6  -.-   INKOY-GEVAS (VAN)                                 

01:38:43  39.2442   25.7665       10.1      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        

01:31:16  38.9308   26.7177        8.4      -.-  1.8  -.-   DENIZKOY-DIKILI (IZMIR)                           

01:26:02  38.9128   26.7112        8.5      -.-  1.7  -.-   DENIZKOY-DIKILI (IZMIR)                           

01:18:11  38.9442   26.6913        8.5      -.-  2.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

01:08:52  36.5593   31.2713       16.0      -.-  1.2  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         

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