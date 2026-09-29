Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "29 Eylül 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.
29 EYLÜL 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?
Türkiye'de 29 Eylül 2026 Salı günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.
29 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:41:24 35.5225 35.3062 9.8 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
08:27:27 40.4365 27.0165 14.7 -.- 1.7 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE)
07:16:23 37.9832 35.2097 9.0 -.- 1.6 -.- SULUCAOVA-CAMARDI (NIGDE)
06:56:25 39.5235 41.0912 6.4 -.- 2.2 -.- HATUNKOY-CAT (ERZURUM)
06:43:18 40.4325 27.0213 11.2 -.- 2.4 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE)
06:30:06 40.0630 27.6623 13.7 -.- 1.7 -.- KECELER-GONEN (BALIKESIR)
06:27:07 37.0833 28.0022 13.9 -.- 1.7 -.- KALEM-MILAS (MUGLA)
05:52:40 40.4403 27.0455 11.8 -.- 1.7 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE)
05:43:39 39.4915 27.0607 17.4 -.- 1.5 -.- DUTLUCA-BURHANIYE (BALIKESIR)
05:37:08 37.8292 29.2618 24.2 -.- 1.3 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
05:22:06 37.8302 33.4235 6.1 -.- 1.3 -.- KARAPINAR (KONYA)
05:04:51 37.8343 36.1157 5.1 -.- 1.5 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
04:58:24 41.0805 38.5502 5.0 -.- 1.9 -.- GIRESUN ACIKLARI (KARADENIZ)
04:52:32 38.0715 28.8145 5.1 -.- 1.3 -.- DIMBAZLAR-BULDAN (DENIZLI)
04:51:12 38.2523 37.7963 12.6 -.- 1.3 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
04:29:36 39.4398 43.9693 8.0 -.- 1.7 -.- KARAKENT-DOGUBAYAZIT (AGRI)
04:22:12 39.9412 40.7922 16.5 -.- 1.1 -.- KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM)
04:17:24 38.7662 27.1122 4.6 -.- 1.3 -.- KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR)
04:06:09 38.6638 27.9740 3.8 -.- 1.3 -.- KILCANLAR-GOLMARMARA (MANISA)
04:00:15 37.1997 28.3467 6.1 -.- 1.7 -.- MUGLA
03:53:11 40.4145 28.8678 5.1 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
03:47:40 39.1665 28.2297 13.0 -.- 0.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:41:26 37.7098 29.4785 5.3 -.- 1.2 -.- KARACAY-HONAZ (DENIZLI)
03:38:09 38.1583 38.3832 18.8 -.- 0.9 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
03:31:59 36.4270 29.6207 5.0 -.- 1.8 -.- BELDIBI-KAS (ANTALYA)
03:18:44 38.4250 39.1575 8.0 -.- 1.6 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
03:13:17 39.4570 40.6005 8.8 -.- 1.1 -.- KARACA-CAT (ERZURUM)
02:53:37 39.2248 28.1328 9.3 -.- 1.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:45:20 39.9123 41.7912 18.5 -.- 1.2 -.- UZUNARK-PASINLER (ERZURUM)
02:40:32 39.2412 28.9500 13.0 -.- 2.1 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
02:29:33 37.5882 32.0858 9.3 -.- 1.5 -.- MESUDIYE-SEYDISEHIR (KONYA)
02:25:58 36.1937 31.3268 7.1 -.- 1.6 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
02:23:20 39.1975 28.0430 8.4 -.- 1.0 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:08:49 38.0060 38.2137 5.0 -.- 2.0 -.- MESTAN-(ADIYAMAN)
02:06:42 38.3307 37.3343 16.4 -.- 1.2 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:32:43 37.8842 36.6115 11.7 -.- 1.4 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
01:21:29 38.2145 38.4880 17.6 -.- 1.2 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
01:11:48 35.3407 27.6685 7.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
00:50:01 37.8065 27.0013 16.2 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:40:21 39.2205 28.0883 8.8 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:16:05 38.7567 43.5325 6.0 -.- 2.8 -.- DEGIRMENOZU-(VAN)
00:13:28 40.4402 27.0222 14.4 -.- 1.9 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE)