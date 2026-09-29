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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

29.09.2026 09:13:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 29 Eylül 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "29 Eylül 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

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29 EYLÜL 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye'de 29 Eylül 2026 Salı günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

29 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:41:24  35.5225   35.3062        9.8      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                          

08:27:27  40.4365   27.0165       14.7      -.-  1.7  -.-   KEMER-BIGA (CANAKKALE)                           

07:16:23  37.9832   35.2097        9.0      -.-  1.6  -.-   SULUCAOVA-CAMARDI (NIGDE)                        

06:56:25  39.5235   41.0912        6.4      -.-  2.2  -.-   HATUNKOY-CAT (ERZURUM)                           

06:43:18  40.4325   27.0213       11.2      -.-  2.4  -.-   KEMER-BIGA (CANAKKALE)                           

06:30:06  40.0630   27.6623       13.7      -.-  1.7  -.-   KECELER-GONEN (BALIKESIR)                        

06:27:07  37.0833   28.0022       13.9      -.-  1.7  -.-   KALEM-MILAS (MUGLA)                              

05:52:40  40.4403   27.0455       11.8      -.-  1.7  -.-   KEMER-BIGA (CANAKKALE)                           

05:43:39  39.4915   27.0607       17.4      -.-  1.5  -.-   DUTLUCA-BURHANIYE (BALIKESIR)                    

05:37:08  37.8292   29.2618       24.2      -.-  1.3  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                         

05:22:06  37.8302   33.4235        6.1      -.-  1.3  -.-   KARAPINAR (KONYA)                                

05:04:51  37.8343   36.1157        5.1      -.-  1.5  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                

04:58:24  41.0805   38.5502        5.0      -.-  1.9  -.-   GIRESUN ACIKLARI (KARADENIZ)                     

04:52:32  38.0715   28.8145        5.1      -.-  1.3  -.-   DIMBAZLAR-BULDAN (DENIZLI)                       

04:51:12  38.2523   37.7963       12.6      -.-  1.3  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

04:29:36  39.4398   43.9693        8.0      -.-  1.7  -.-   KARAKENT-DOGUBAYAZIT (AGRI)                      

04:22:12  39.9412   40.7922       16.5      -.-  1.1  -.-   KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM)                      

04:17:24  38.7662   27.1122        4.6      -.-  1.3  -.-   KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR)                          

04:06:09  38.6638   27.9740        3.8      -.-  1.3  -.-   KILCANLAR-GOLMARMARA (MANISA)                    

04:00:15  37.1997   28.3467        6.1      -.-  1.7  -.-   MUGLA                                            

03:53:11  40.4145   28.8678        5.1      -.-  1.8  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                  

03:47:40  39.1665   28.2297       13.0      -.-  0.9  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

03:41:26  37.7098   29.4785        5.3      -.-  1.2  -.-   KARACAY-HONAZ (DENIZLI)                          

03:38:09  38.1583   38.3832       18.8      -.-  0.9  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                     

03:31:59  36.4270   29.6207        5.0      -.-  1.8  -.-   BELDIBI-KAS (ANTALYA)                            

03:18:44  38.4250   39.1575        8.0      -.-  1.6  -.-   KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                        

03:13:17  39.4570   40.6005        8.8      -.-  1.1  -.-   KARACA-CAT (ERZURUM)                             

02:53:37  39.2248   28.1328        9.3      -.-  1.3  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:45:20  39.9123   41.7912       18.5      -.-  1.2  -.-   UZUNARK-PASINLER (ERZURUM)                       

02:40:32  39.2412   28.9500       13.0      -.-  2.1  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                          

02:29:33  37.5882   32.0858        9.3      -.-  1.5  -.-   MESUDIYE-SEYDISEHIR (KONYA)                      

02:25:58  36.1937   31.3268        7.1      -.-  1.6  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                        

02:23:20  39.1975   28.0430        8.4      -.-  1.0  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

02:08:49  38.0060   38.2137        5.0      -.-  2.0  -.-   MESTAN-(ADIYAMAN)                                

02:06:42  38.3307   37.3343       16.4      -.-  1.2  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

01:32:43  37.8842   36.6115       11.7      -.-  1.4  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                            

01:21:29  38.2145   38.4880       17.6      -.-  1.2  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                             

01:11:48  35.3407   27.6685        7.8      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                          

00:50:01  37.8065   27.0013       16.2      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

00:40:21  39.2205   28.0883        8.8      -.-  1.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

00:16:05  38.7567   43.5325        6.0      -.-  2.8  -.-   DEGIRMENOZU-(VAN)                                

00:13:28  40.4402   27.0222       14.4      -.-  1.9  -.-   KEMER-BIGA (CANAKKALE)                           

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler

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