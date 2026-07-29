Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Temmuz 2029 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "29 Temmuz 2029 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 29 Temmuz 2029 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

29 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.07.29 08:12:47 -.- 1.8 -.- TASHARMAN-AHLAT (BITLIS)

2026.07.29 08:08:53 -.- 1.1 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

2026.07.29 08:07:14 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

2026.07.29 07:13:22 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

2026.07.29 06:49:40 -.- 2.2 -.- YAGCILAR-URLA (IZMIR)

2026.07.29 06:45:10 -.- 1.3 -.- YUNANISTAN

2026.07.29 05:45:37 -.- 1.5 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

2026.07.29 05:37:43 -.- 2.7 -.- MURATLI-(KAHRAMANMARAS)

2026.07.29 05:16:32 -.- 1.3 -.- TURKEVLERI-MILAS (MUGLA)