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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

3.08.2026 09:21:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 3 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "3 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 3 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

3 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:05:45  39.0088   38.9255        5.3      -.-  2.3  -.-   SARIBALTA-CEMISGEZEK (TUNCELI)                    

07:45:00  38.9852   39.0577       16.7      -.-  1.4  -.-   DOGAN-CEMISGEZEK (TUNCELI)                        

07:35:05  36.0790   33.6820       18.9      -.-  1.8  -.-   YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)             

07:28:36  36.0618   33.6485       16.2      -.-  0.9  -.-   YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)             

07:07:57  38.9582   37.9390        9.5      -.-  1.5  -.-   BASAK-HEKIMHAN (MALATYA)                          

06:34:18  37.0442   26.7440        9.0      -.-  1.5  -.-   ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)                         

06:19:57  39.1717   28.1782        8.6      -.-  1.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

06:16:18  40.7132   27.5302       12.0      -.-  1.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    

06:12:37  40.1860   31.7565        9.2      -.-  2.0  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      

05:44:59  38.0903   31.0815       15.8      -.-  1.1  -.-   BALCI-GELENDOST (ISPARTA)                         

05:29:18  38.3183   37.7717        3.1      -.-  1.0  -.-   DUTLU-AKCADAG (MALATYA)                           

03:28:07  37.9730   38.0223       14.9      -.-  1.5  -.-   RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

03:26:43  39.6133   27.7895       20.8      -.-  1.3  -.-   ORTAMANDIRA-(BALIKESIR)                           

03:16:55  36.9687   28.8338        2.3      -.-  1.2  -.-   CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

03:15:47  38.6792   39.9235        7.6      -.-  1.8  -.-   YESILBAYIR-PALU (ELAZIG)                          

02:20:51  38.3088   38.9143        9.3      -.-  1.5  -.-   CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)                         

02:12:36  37.2948   42.5603       10.1      -.-  2.2  -.-   GORUMLU-SILOPI (SIRNAK)                           

02:06:26  39.2180   27.9647        9.3      -.-  1.5  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                           

02:04:21  39.2290   28.0993        8.6      -.-  2.1  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

01:59:04  38.7460   23.4122       10.6      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        

01:49:01  38.1545   42.7035        5.0      -.-  2.9  -.-   CATBAYIR-BAHCESARAY (VAN)                         

01:46:07  36.6647   25.7062        4.5      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        

01:20:31  38.3192   37.8573       16.3      -.-  1.0  -.-   HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)                        

00:45:44  38.9613   28.3850        5.0      -.-  0.9  -.-   KIZILDAM-GORDES (MANISA)                          

00:43:17  36.7020   35.8710       41.7      -.-  1.0  -.-   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)                      

00:38:41  38.3008   37.8152        7.7      -.-  1.6  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         

00:19:48  39.3252   26.0883       11.2      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

00:08:22  38.7512   23.4573       16.1      -.-  1.6  -.-   YUNANISTAN                                        

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