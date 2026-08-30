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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

30.08.2026 08:57:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 30 Ağustos 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "30 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

30 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:18:31  37.9652   36.5920        3.7      -.-  1.5  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                        

06:59:17  39.2557   28.9480        7.7      -.-  1.0  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                         

06:46:07  40.6387   28.9745        5.3      -.-  1.6  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                        

06:38:49  39.1925   28.1990       12.8      -.-  2.1  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

06:28:39  39.2593   28.9448        3.6      -.-  2.1  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                         

06:15:57  37.7765   29.6658        7.6      -.-  1.5  -.-   SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI)                         

06:02:39  38.0358   37.4712        5.0      -.-  1.6  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    

06:00:17  36.8928   29.0987        7.8      -.-  2.3  -.-   DARIYERI-DALAMAN (MUGLA)                         

05:54:20  39.2108   25.5228        8.5      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                       

05:35:51  36.5457   26.7912      132.8      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                       

05:10:24  36.7057   28.9615        5.0      -.-  1.0  -.-   FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)                        

04:53:14  38.7660   27.1280       10.7      -.-  1.3  -.-   KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR)                          

04:41:28  38.2503   37.2467        5.6      -.-  1.5  -.-   ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

04:00:04  37.7993   28.8787       14.0      -.-  1.3  -.-   YENIKOY-BABADAG (DENIZLI)                        

03:57:12  40.6050   36.9593        6.7      -.-  1.6  -.-   NIKSAR (TOKAT)                                   

03:36:04  39.2413   28.9538       11.8      -.-  1.2  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                          

03:35:46  36.2488   31.3578       23.6      -.-  2.5  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                        

03:12:53  38.6325   36.6117       15.8      -.-  1.6  -.-   KARAPINAR-SARIZ (KAYSERI)                        

03:12:12  38.7583   27.1603       12.4      -.-  1.7  -.-   OTMANLAR-(MANISA)                                

02:49:17  40.7827   31.5157       12.4      -.-  1.4  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                 

02:46:19  38.7015   36.6178       12.3      -.-  1.7  -.-   KIRKGECIT-PINARBASI (KAYSERI)                    

02:34:01  38.1692   27.1162        5.0      -.-  1.7  -.-   SASAL-MENDERES (IZMIR)                           

02:17:37  38.1032   38.4470       14.6      -.-  1.5  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      

00:41:11  40.7698   26.8762       15.4      -.-  1.7  -.-   YENIDIBEK-MALKARA (TEKIRDAG)                     

00:28:51  38.7718   27.1140       16.7      -.-  2.0  -.-   KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR)                          

00:13:13  36.3057   28.3737       29.3      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                          

00:07:34  36.1092   29.6100        7.6      -.-  2.4  -.-   KAS (ANTALYA)      

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