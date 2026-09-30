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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

30.09.2026 09:43:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 30 Eylül 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "30 Eylül 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

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30 EYLÜL 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye'de 30 Eylül 2026 Çarşamba günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

30 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:38:37  38.7055   43.9755        5.0      -.-  1.9  -.-   ALTINBOGA-OZALP (VAN)                          

07:02:23  39.2187   29.0123       14.2      -.-  1.0  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                        

06:30:53  38.6628   42.9497        5.4      -.-  2.1  -.-   VAN GOLU                                       

04:58:16  37.1643   28.0395       13.8      -.-  1.3  -.-   CAMLICA-YATAGAN (MUGLA)                        

04:56:41  37.7355   29.3185        1.7      -.-  1.5  -.-   MENTESE-HONAZ (DENIZLI)                        

04:43:18  36.7048   25.6992        5.3      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                     

03:54:15  39.3130   25.4460        5.3      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                     

03:30:44  36.6988   25.7940        8.0      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                     

02:42:38  40.4322   42.4185        9.8      -.-  1.3  -.-   KAYNAK-SENKAYA (ERZURUM)                       

01:46:24  40.3033   29.3497        5.1      -.-  1.2  -.-   NUSHETIYE-KESTEL (BURSA)                       

01:41:54  40.1548   31.7170        3.7      -.-  2.0  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                       

01:28:50  39.2050   28.1282        9.1      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

01:15:35  39.7010   43.5932        5.4      -.-  1.6  -.-   AKTARLA-DOGUBAYAZIT (AGRI)                     

01:02:49  37.0870   28.0020        5.2      -.-  0.9  -.-   KALEM-MILAS (MUGLA)                            

00:52:20  39.2352   28.1312       12.2      -.-  1.3  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

00:50:45  39.5277   41.1408       18.5      -.-  1.2  -.-   YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM)                      

00:48:49  37.1432   28.3887       14.4      -.-  1.0  -.-   YENIKOY-(MUGLA)                                

00:26:00  38.1217   37.1368        5.0      -.-  2.4  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

00:23:28  35.3502   33.7495       13.3      -.-  1.8  -.-   KIBRIS-ISKELE                                  

00:17:55  37.1098   27.9945        5.3      -.-  1.6  -.-   KALEM-MILAS (MUGLA)                            

00:03:24  38.0952   37.1165        4.8      -.-  1.3  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)               

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