Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "30 Eylül 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

30 EYLÜL 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye'de 30 Eylül 2026 Çarşamba günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

30 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:38:37 38.7055 43.9755 5.0 -.- 1.9 -.- ALTINBOGA-OZALP (VAN)

07:02:23 39.2187 29.0123 14.2 -.- 1.0 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

06:30:53 38.6628 42.9497 5.4 -.- 2.1 -.- VAN GOLU

04:58:16 37.1643 28.0395 13.8 -.- 1.3 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA)

04:56:41 37.7355 29.3185 1.7 -.- 1.5 -.- MENTESE-HONAZ (DENIZLI)

04:43:18 36.7048 25.6992 5.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

03:54:15 39.3130 25.4460 5.3 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

03:30:44 36.6988 25.7940 8.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

02:42:38 40.4322 42.4185 9.8 -.- 1.3 -.- KAYNAK-SENKAYA (ERZURUM)

01:46:24 40.3033 29.3497 5.1 -.- 1.2 -.- NUSHETIYE-KESTEL (BURSA)

01:41:54 40.1548 31.7170 3.7 -.- 2.0 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

01:28:50 39.2050 28.1282 9.1 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:15:35 39.7010 43.5932 5.4 -.- 1.6 -.- AKTARLA-DOGUBAYAZIT (AGRI)

01:02:49 37.0870 28.0020 5.2 -.- 0.9 -.- KALEM-MILAS (MUGLA)

00:52:20 39.2352 28.1312 12.2 -.- 1.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)

00:50:45 39.5277 41.1408 18.5 -.- 1.2 -.- YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM)

00:48:49 37.1432 28.3887 14.4 -.- 1.0 -.- YENIKOY-(MUGLA)

00:26:00 38.1217 37.1368 5.0 -.- 2.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

00:23:28 35.3502 33.7495 13.3 -.- 1.8 -.- KIBRIS-ISKELE

00:17:55 37.1098 27.9945 5.3 -.- 1.6 -.- KALEM-MILAS (MUGLA)

00:03:24 38.0952 37.1165 4.8 -.- 1.3 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)