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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

30.07.2026 09:16:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 30 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "30 Temmuz 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 30 Temmuz 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

30 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:27:11  39.2613   29.0263       10.4      -.-  2.3  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

08:10:01  39.2518   29.0262        6.2      -.-  2.1  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

08:03:26  39.2478   29.0502        8.0      -.-  1.4  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

07:07:47  36.7252   28.2685        9.1      -.-  1.7  -.-   OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA)                         

06:44:55  39.2340   29.0233       10.9      -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

06:40:18  36.7228   28.3067       10.9      -.-  1.7  -.-   GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                  

06:26:13  39.2247   28.9317       15.6      -.-  1.2  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                           

06:14:12  39.3208   26.0747        5.3      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

05:38:29  39.3413   26.0755        8.5      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

05:35:43  39.3195   26.0808        9.2      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

05:11:56  40.1005   34.3493        7.3      -.-  1.6  -.-   KEMALLI-SUNGURLU (CORUM)                          

05:02:21  38.7755   36.5492        5.0      -.-  2.0  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               

04:52:51  38.2765   37.8057       12.5      -.-  0.8  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         

04:23:44  37.7900   36.1278        8.0      -.-  1.4  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         

04:12:38  39.3260   26.0780        9.5      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

04:03:20  38.1998   37.6798        5.0      -.-  1.2  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            

03:58:30  36.7007   28.2295        6.1      -.-  1.7  -.-   OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA)                         

03:51:24  39.1925   28.0728        7.4      -.-  2.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

03:50:36  36.6753   28.2615        5.0      -.-  1.4  -.-   OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA)                         

03:46:24  36.6703   28.1712        5.0      -.-  1.6  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 

03:44:40  39.3280   26.0945        8.9      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

03:31:16  39.2612   28.9705       14.2      -.-  1.3  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          

03:22:47  39.3057   26.0883        6.5      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

03:22:29  39.3213   26.0990       11.3      -.-  2.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

03:22:08  36.7095   28.2957        7.9      -.-  1.9  -.-   GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                  

03:19:43  36.7252   28.3093        7.6      -.-  2.5  -.-   GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                  

02:44:02  39.2263   28.1438       10.0      -.-  1.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

02:38:20  39.1612   28.2172       15.7      -.-  1.0  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

02:35:21  37.3667   27.9993        5.1      -.-  1.4  -.-   ZEYTIN-YATAGAN (MUGLA)                            

02:29:05  39.3360   26.0525       11.1      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

02:26:32  36.7167   28.3173        6.1      -.-  1.8  -.-   GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                  

02:07:40  36.7033   28.3215        5.0      -.-  1.2  -.-   GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                  

02:00:19  36.7247   28.3635       11.0      -.-  3.9  3.9   GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                  

01:55:31  38.3015   37.8390       14.9      -.-  1.4  -.-   HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)                        

01:48:23  36.7155   28.3277        9.4      -.-  1.5  -.-   GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                  

01:38:07  35.1567   27.7820        8.5      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           

01:37:25  38.3047   37.8490       11.1      -.-  1.6  -.-   HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)                        

01:26:30  36.7083   28.3428        9.3      -.-  2.9  -.-   GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                  

01:24:59  40.4540   42.3123       18.0      -.-  1.1  -.-   CATALELMA-SENKAYA (ERZURUM)                       

00:45:57  39.3202   26.0785        7.6      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

00:38:26  39.3292   26.0870        7.0      -.-  1.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

00:36:03  39.3238   26.0878        5.6      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

00:34:42  36.6653   28.2495        5.0      -.-  2.2  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 

00:27:45  39.3238   26.0772        6.3      -.-  2.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

00:21:10  36.6920   28.3177        5.8      -.-  2.9  -.-   GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                  

00:09:38  36.7155   28.3130        5.9      -.-  2.1  -.-   GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                  

00:04:39  36.3803   27.0308        6.9      -.-  3.2  3.4   EGE DENIZI                                        

00:00:55  36.7002   28.3367        6.5      -.-  3.6  3.8   GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                  

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