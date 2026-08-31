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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

31.08.2026 09:26:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "31 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

31 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:13:21  40.0382   23.7017       24.7      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                      

06:18:30  38.1163   32.5405        5.4      -.-  0.7  -.-   CALTI-SELCUKLU (KONYA)                          

06:11:38  38.9185   23.6627        5.0      -.-  1.8  -.-   YUNANISTAN                                      

06:03:11  38.2408   37.7775       12.1      -.-  1.9  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                       

05:56:11  38.5005   26.4515        9.5      -.-  1.8  -.-   YAYLAKOY-KARABURUN (IZMIR)                      

05:23:12  40.9325   41.7693        5.1      -.-  1.4  -.-   CAGLIYAN-YUSUFELI (ARTVIN)                      

05:06:37  37.8678   29.4663       10.7      -.-  1.0  -.-   YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI)                       

05:01:10  38.8523   37.4560        8.2      -.-  1.8  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                         

04:10:30  38.8285   37.4852        5.0      -.-  2.8  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                          

03:33:26  40.9913   26.6703       13.9      -.-  0.6  -.-   KARACAALI-KESAN (EDIRNE)                        

03:09:04  40.4028   27.2200        5.0      -.-  1.8  -.-   ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)                       

03:07:06  39.2527   28.9938       10.7      -.-  1.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                         

02:51:10  38.3233   28.1953        3.6      -.-  0.9  -.-   CATAK-KIRAZ (IZMIR)                             

02:41:33  37.7818   30.8632        5.0      -.-  1.6  -.-   EYUPLER-EGIRDIR (ISPARTA)                       

02:31:02  39.2345   29.0113       14.3      -.-  0.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                         

02:31:00  40.0418   41.3962        5.0      -.-  1.2  -.-   GOKCEYAMAC-YAKUTIYE (ERZURUM)                   

02:18:09  38.6243   23.8730       23.7      -.-  1.3  -.-   YUNANISTAN                                      

01:54:34  38.7088   26.5127        8.0      -.-  2.2  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                      

01:47:40  38.1332   38.4382       15.3      -.-  1.1  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                          

01:42:31  39.2043   29.0505       13.8      -.-  0.9  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                      

01:19:39  38.7503   23.3990       11.3      -.-  1.4  -.-   YUNANISTAN                                      

01:16:09  39.2232   23.6302        2.7      -.-  1.4  -.-   YUNANISTAN                                      

01:14:55  38.2097   37.6910        4.0      -.-  1.5  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)          

00:44:03  39.2637   28.9847        8.7      -.-  1.1  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                       

00:37:33  39.1085   28.3473       14.5      -.-  1.7  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                        

00:23:57  38.6307   39.5485        5.0      -.-  1.5  -.-   ICME-(ELAZIG)                                   

00:17:20  40.7767   31.5252        8.6      -.-  1.5  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                

00:07:19  39.2218   29.0003        8.8      -.-  1.6  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                         

00:01:55  38.1573   37.6957       27.9      -.-  1.1  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)          

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