Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "4 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 4 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

4 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:01:23 39.3110 26.0753 10.9 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

08:52:10 39.2023 28.1807 8.0 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

07:48:29 37.1407 30.2507 2.5 -.- 2.0 -.- KUCUKKOY-KORKUTELI (ANTALYA)

05:48:46 39.3938 41.3562 5.0 -.- 1.6 -.- BESDERE-TEKMAN (ERZURUM)

05:27:16 38.8563 43.5192 3.9 -.- 1.8 -.- ERMISLER-(VAN)

04:53:12 39.4170 41.4412 5.0 -.- 2.6 -.- GUZELDERE-HINIS (ERZURUM)

04:48:59 39.2350 28.1137 13.2 -.- 1.6 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:09:04 38.2978 37.7768 5.0 -.- 1.4 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA)

03:49:36 39.1537 28.6807 13.0 -.- 1.3 -.- YENIKOY-SIMAV (KUTAHYA)

03:30:12 38.0673 37.1108 10.5 -.- 1.3 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

02:30:26 39.3463 27.3443 6.0 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-BERGAMA (IZMIR)

02:11:48 36.0683 26.9153 11.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

01:24:27 39.1633 28.1958 13.4 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:07:51 39.2170 28.1698 11.6 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

00:47:43 37.9533 36.4652 7.6 -.- 1.8 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:34:00 38.4757 38.0692 5.0 -.- 1.7 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)

00:15:36 39.1688 28.2363 9.6 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)