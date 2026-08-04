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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

4.08.2026 09:16:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Ağustos 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 4 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "4 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 4 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

4 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:01:23  39.3110   26.0753       10.9      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

08:52:10  39.2023   28.1807        8.0      -.-  1.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

07:48:29  37.1407   30.2507        2.5      -.-  2.0  -.-   KUCUKKOY-KORKUTELI (ANTALYA)                      

05:48:46  39.3938   41.3562        5.0      -.-  1.6  -.-   BESDERE-TEKMAN (ERZURUM)                          

05:27:16  38.8563   43.5192        3.9      -.-  1.8  -.-   ERMISLER-(VAN)                                    

04:53:12  39.4170   41.4412        5.0      -.-  2.6  -.-   GUZELDERE-HINIS (ERZURUM)                         

04:48:59  39.2350   28.1137       13.2      -.-  1.6  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

04:09:04  38.2978   37.7768        5.0      -.-  1.4  -.-   DUTLU-AKCADAG (MALATYA)                           

03:49:36  39.1537   28.6807       13.0      -.-  1.3  -.-   YENIKOY-SIMAV (KUTAHYA)                           

03:30:12  38.0673   37.1108       10.5      -.-  1.3  -.-   KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 

02:30:26  39.3463   27.3443        6.0      -.-  1.4  -.-   TOPALLAR-BERGAMA (IZMIR)                          

02:11:48  36.0683   26.9153       11.6      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        

01:24:27  39.1633   28.1958       13.4      -.-  1.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

01:07:51  39.2170   28.1698       11.6      -.-  1.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

00:47:43  37.9533   36.4652        7.6      -.-  1.8  -.-   FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              

00:34:00  38.4757   38.0692        5.0      -.-  1.7  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                          

00:15:36  39.1688   28.2363        9.6      -.-  1.8  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

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