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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

5.08.2026 09:24:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 5 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "5 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 5 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

5 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.08.05 07:33:26  39.9827   39.0182        5.6      -.-  2.4  -.-   YUKARISUTLU-REFAHIYE (ERZINCAN)                   

2026.08.05 06:45:47  39.1613   28.2458        9.2      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.08.05 06:22:28  39.2898   28.2320        6.5      -.-  1.1  -.-   YUSUFCAM-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.08.05 06:21:07  40.0667   35.9860        3.4      -.-  2.1  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        

2026.08.05 06:01:54  35.8680   27.4762        8.2      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.08.05 05:15:52  38.1903   37.8993        7.6      -.-  1.9  -.-   KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

2026.08.05 04:53:43  37.9818   36.4343        5.8      -.-  1.5  -.-   TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

2026.08.05 04:36:30  39.2437   29.0045       12.3      -.-  1.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.08.05 04:05:46  39.2185   28.9338       16.2      -.-  1.3  -.-   HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)                          

2026.08.05 04:01:22  37.9687   36.3722        5.0      -.-  3.6  3.6   SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

2026.08.05 03:34:44  39.1140   29.0260       12.6      -.-  0.9  -.-   GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA)                          

2026.08.05 03:30:12  38.6508   27.6737        5.7      -.-  1.5  -.-   GUMULCELI-SARUHANLI (MANISA)                      

2026.08.05 03:26:40  37.1225   28.7477       15.5      -.-  1.0  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)                                

2026.08.05 03:14:34  36.2312   28.9132       23.6      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           

2026.08.05 02:03:30  36.6038   28.9688       25.0      -.-  1.6  -.-   FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)                         

2026.08.05 01:44:49  37.4703   35.3442        4.8      -.-  1.5  -.-   MADENLI-ALADAG (ADANA)                            

2026.08.05 01:33:21  37.2982   37.0203        5.3      -.-  2.1  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             

2026.08.05 01:18:55  39.2458   28.0832        6.6      -.-  1.2  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2026.08.05 00:21:16  37.9802   36.1105       16.5      -.-  1.8  -.-   SAIMBEYLI (ADANA)     

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