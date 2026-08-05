Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "5 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 5 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

5 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.08.05 07:33:26 39.9827 39.0182 5.6 -.- 2.4 -.- YUKARISUTLU-REFAHIYE (ERZINCAN)

2026.08.05 06:45:47 39.1613 28.2458 9.2 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.08.05 06:22:28 39.2898 28.2320 6.5 -.- 1.1 -.- YUSUFCAM-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.08.05 06:21:07 40.0667 35.9860 3.4 -.- 2.1 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)

2026.08.05 06:01:54 35.8680 27.4762 8.2 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

2026.08.05 05:15:52 38.1903 37.8993 7.6 -.- 1.9 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2026.08.05 04:53:43 37.9818 36.4343 5.8 -.- 1.5 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2026.08.05 04:36:30 39.2437 29.0045 12.3 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2026.08.05 04:05:46 39.2185 28.9338 16.2 -.- 1.3 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)

2026.08.05 04:01:22 37.9687 36.3722 5.0 -.- 3.6 3.6 SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2026.08.05 03:34:44 39.1140 29.0260 12.6 -.- 0.9 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA)

2026.08.05 03:30:12 38.6508 27.6737 5.7 -.- 1.5 -.- GUMULCELI-SARUHANLI (MANISA)

2026.08.05 03:26:40 37.1225 28.7477 15.5 -.- 1.0 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)

2026.08.05 03:14:34 36.2312 28.9132 23.6 -.- 1.5 -.- AKDENIZ

2026.08.05 02:03:30 36.6038 28.9688 25.0 -.- 1.6 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)

2026.08.05 01:44:49 37.4703 35.3442 4.8 -.- 1.5 -.- MADENLI-ALADAG (ADANA)

2026.08.05 01:33:21 37.2982 37.0203 5.3 -.- 2.1 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2026.08.05 01:18:55 39.2458 28.0832 6.6 -.- 1.2 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.08.05 00:21:16 37.9802 36.1105 16.5 -.- 1.8 -.- SAIMBEYLI (ADANA)