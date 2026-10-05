Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "5 Ekim 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

5 EKİM 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye'de 5 Ekim 2026 Pazartesi günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

5 EKİM'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.10.05 09:11:24 38.9218 26.7633 4.9 -.- 2.5 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR)

2026.10.05 08:48:30 39.1400 28.2695 9.3 -.- 2.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.10.05 08:31:09 37.7808 36.0520 5.1 -.- 2.3 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)

2026.10.05 07:31:28 37.7212 36.0692 5.0 -.- 2.6 -.- TOKMANAKLI-FEKE (ADANA)

2026.10.05 07:29:12 37.7903 35.9030 18.4 -.- 1.7 -.- FEKE (ADANA)

2026.10.05 07:12:50 37.8083 29.6487 13.2 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI)

2026.10.05 06:45:18 37.7405 36.0557 5.0 -.- 1.6 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)

2026.10.05 06:37:59 37.7370 36.1250 16.4 -.- 1.4 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)

2026.10.05 06:18:46 37.7467 36.0573 5.0 -.- 1.4 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)

2026.10.05 06:01:53 36.5012 28.8843 14.3 -.- 2.2 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

2026.10.05 05:52:40 37.7828 36.0687 2.9 -.- 2.1 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)

2026.10.05 05:47:53 36.5152 28.9130 10.1 -.- 2.7 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

2026.10.05 05:44:34 37.7863 36.0473 5.0 -.- 2.4 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)

2026.10.05 05:42:20 37.7620 36.0822 1.7 -.- 3.4 3.3 AKOLUK-FEKE (ADANA)

2026.10.05 05:29:08 37.7188 36.0543 5.0 -.- 1.8 -.- TOKMANAKLI-FEKE (ADANA)