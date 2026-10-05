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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

5.10.2026 09:37:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "5 Ekim 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

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5 EKİM 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye'de 5 Ekim 2026 Pazartesi günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

5 EKİM'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.10.05 09:11:24  38.9218   26.7633        4.9      -.-  2.5  -.-   DENIZKOY-DIKILI (IZMIR)                           

2026.10.05 08:48:30  39.1400   28.2695        9.3      -.-  2.2  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.10.05 08:31:09  37.7808   36.0520        5.1      -.-  2.3  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               

2026.10.05 07:31:28  37.7212   36.0692        5.0      -.-  2.6  -.-   TOKMANAKLI-FEKE (ADANA)                           

2026.10.05 07:29:12  37.7903   35.9030       18.4      -.-  1.7  -.-   FEKE (ADANA)                                      

2026.10.05 07:12:50  37.8083   29.6487       13.2      -.-  1.9  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  

2026.10.05 06:45:18  37.7405   36.0557        5.0      -.-  1.6  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               

2026.10.05 06:37:59  37.7370   36.1250       16.4      -.-  1.4  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         

2026.10.05 06:18:46  37.7467   36.0573        5.0      -.-  1.4  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               

2026.10.05 06:01:53  36.5012   28.8843       14.3      -.-  2.2  -.-   OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 

2026.10.05 05:52:40  37.7828   36.0687        2.9      -.-  2.1  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               

2026.10.05 05:47:53  36.5152   28.9130       10.1      -.-  2.7  -.-   OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 

2026.10.05 05:44:34  37.7863   36.0473        5.0      -.-  2.4  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               

2026.10.05 05:42:20  37.7620   36.0822        1.7      -.-  3.4  3.3   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               

2026.10.05 05:29:08  37.7188   36.0543        5.0      -.-  1.8  -.-   TOKMANAKLI-FEKE (ADANA)        

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