Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "3 Eylül 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

5 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.09.05 08:43:16 -.- 2.5 -.- KARATEKE-HONAZ (DENIZLI)

2026.09.05 07:52:38 -.- 1.9 -.- PELITLI-(MALATYA)

2026.09.05 07:15:48 -.- 1.8 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.09.05 06:27:05 -.- 1.4 -.- AKCAKERTIL-KEPSUT (BALIKESIR)

2026.09.05 05:08:40 -.- 1.7 -.- GOCUK-GAZIPASA (ANTALYA)

2026.09.05 05:07:45 -.- 1.5 -.- KARATAS-(DENIZLI)

2026.09.05 04:42:48 -.- 1.7 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)

2026.09.05 04:19:46 -.- 1.2 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)