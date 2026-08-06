Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "6 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 6 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

6 ağustos'ta türkiye'de meydana gelen depremler

08:59:38 39.2995 26.0947 12.5 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

08:34:48 39.3142 26.1033 13.2 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

08:02:46 39.5873 39.6812 4.9 -.- 2.1 -.- KARATUS-(ERZINCAN)

07:20:37 40.7873 32.3678 13.1 -.- 1.6 -.- ERTUGRULKOY-GEREDE (BOLU)

06:32:49 38.1985 28.9240 7.0 -.- 2.6 -.- EZILER-GUNEY (DENIZLI)

06:10:55 39.0610 40.5878 8.0 -.- 1.6 -.- DALLITEPE-(BINGOL)

06:04:06 39.3075 26.0908 10.7 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

05:34:21 39.3138 26.0898 9.0 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

04:57:09 36.4648 29.1133 7.9 -.- 2.8 -.- UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA)

04:53:31 39.3253 26.0602 4.0 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

04:20:12 37.7485 36.0345 6.9 -.- 2.6 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)

04:03:41 38.0698 28.9783 5.2 -.- 1.0 -.- ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)

03:30:45 38.0318 37.7148 8.0 -.- 1.2 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

03:05:38 40.0735 38.7987 4.7 -.- 2.1 -.- KAYNAR-CAMOLUK (GIRESUN)

02:37:20 38.1333 38.5623 8.2 -.- 1.6 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)

02:26:55 37.8532 27.0135 5.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

01:41:56 39.2308 29.0492 12.7 -.- 2.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

01:41:40 39.9522 39.3188 9.5 -.- 1.5 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE)

01:31:02 39.3190 26.0935 7.3 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

01:14:20 39.9527 39.2215 5.3 -.- 2.3 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN)

01:08:08 37.8672 29.7587 10.9 -.- 1.9 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)

00:22:34 38.2875 37.7872 11.1 -.- 1.6 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

00:20:23 40.0770 29.1203 6.6 -.- 1.9 -.- SOGUKPINAR-OSMANGAZI (BURSA)

00:05:32 40.1613 34.2225 8.1 -.- 1.4 -.- ASAGIBESPINAR-SUNGURLU (CORUM)