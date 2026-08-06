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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

6.08.2026 09:17:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 6 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "6 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 6 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

6 ağustos'ta türkiye'de meydana gelen depremler

08:59:38  39.2995   26.0947       12.5      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                   

08:34:48  39.3142   26.1033       13.2      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                       

08:02:46  39.5873   39.6812        4.9      -.-  2.1  -.-   KARATUS-(ERZINCAN)                               

07:20:37  40.7873   32.3678       13.1      -.-  1.6  -.-   ERTUGRULKOY-GEREDE (BOLU)                        

06:32:49  38.1985   28.9240        7.0      -.-  2.6  -.-   EZILER-GUNEY (DENIZLI)                           

06:10:55  39.0610   40.5878        8.0      -.-  1.6  -.-   DALLITEPE-(BINGOL)                               

06:04:06  39.3075   26.0908       10.7      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                       

05:34:21  39.3138   26.0898        9.0      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                       

04:57:09  36.4648   29.1133        7.9      -.-  2.8  -.-   UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA)                         

04:53:31  39.3253   26.0602        4.0      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                       

04:20:12  37.7485   36.0345        6.9      -.-  2.6  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                              

04:03:41  38.0698   28.9783        5.2      -.-  1.0  -.-   ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)                         

03:30:45  38.0318   37.7148        8.0      -.-  1.2  -.-   KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

03:05:38  40.0735   38.7987        4.7      -.-  2.1  -.-   KAYNAR-CAMOLUK (GIRESUN)                         

02:37:20  38.1333   38.5623        8.2      -.-  1.6  -.-   ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)                       

02:26:55  37.8532   27.0135        5.3      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

01:41:56  39.2308   29.0492       12.7      -.-  2.0  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                        

01:41:40  39.9522   39.3188        9.5      -.-  1.5  -.-   YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE)                     

01:31:02  39.3190   26.0935        7.3      -.-  2.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                       

01:14:20  39.9527   39.2215        5.3      -.-  2.3  -.-   KOCYATAGI-(ERZINCAN)                             

01:08:08  37.8672   29.7587       10.9      -.-  1.9  -.-   DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)               

00:22:34  38.2875   37.7872       11.1      -.-  1.6  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                        

00:20:23  40.0770   29.1203        6.6      -.-  1.9  -.-   SOGUKPINAR-OSMANGAZI (BURSA)                     

00:05:32  40.1613   34.2225        8.1      -.-  1.4  -.-   ASAGIBESPINAR-SUNGURLU (CORUM)                   

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