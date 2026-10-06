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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

6.10.2026 09:16:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Ekim 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "6 Ekim 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

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6 EKİM 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye'de 6 Ekim 2026 Salı günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

6 EKİM'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.10.06 08:43:52  37.7702   35.9882       15.5      -.-  1.8  -.-   PASALI-FEKE (ADANA)                               

2026.10.06 07:50:59  38.0708   37.1862        5.6      -.-  2.0  -.-   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                           

2026.10.06 07:47:10  38.0938   37.2255        6.4      -.-  1.7  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   

2026.10.06 06:51:06  37.6867   36.0850        5.0      -.-  1.3  -.-   AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)                         

2026.10.06 06:12:10  39.0227   27.0955        9.3      -.-  1.2  -.-   SARIDERE-BERGAMA (IZMIR)                          

2026.10.06 06:02:24  37.5577   33.6710       10.2      -.-  1.6  -.-   KAVUKLAR-AYRANCI (KARAMAN)                        

2026.10.06 05:33:48  39.4488   26.2252       10.6      -.-  1.1  -.-   BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE)                        

2026.10.06 05:22:08  39.7653   27.5875        3.6      -.-  2.4  -.-   BALYA (BALIKESIR)                                 

2026.10.06 05:10:41  38.3098   37.8278        6.8      -.-  1.3  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         

2026.10.06 04:52:30  37.7490   36.0412        1.9      -.-  2.2  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               

2026.10.06 04:43:46  40.2465   31.8227        5.0      -.-  1.6  -.-   DOGANYURT-BEYPAZARI (ANKARA)                      

2026.10.06 04:40:10  36.6337   25.7770        2.4      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.10.06 04:31:20  37.7085   36.0902        7.7      -.-  1.4  -.-   AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)                         

2026.10.06 04:06:55  39.1970   28.1413        8.1      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.10.06 03:41:10  38.8293   43.5143       10.1      -.-  1.9  -.-   BAGDASAN-(VAN)                                    

2026.10.06 02:53:35  37.7295   36.0350        5.0      -.-  1.9  -.-   INCIRCI-FEKE (ADANA)                              

2026.10.06 02:40:23  37.7522   36.0965        5.2      -.-  1.4  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               

2026.10.06 02:39:43  36.0535   28.9102       22.0      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           

2026.10.06 02:01:00  39.2330   29.0750        2.3      -.-  1.0  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2026.10.06 01:48:01  37.6908   36.1277       21.2      -.-  0.9  -.-   ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)                          

2026.10.06 01:24:56  37.7282   36.0198        6.1      -.-  1.2  -.-   INCIRCI-FEKE (ADANA)                              

2026.10.06 00:58:20  39.2757   42.2090        7.3      -.-  1.9  -.-   YAZBASI-BULANIK (MUS)                             

2026.10.06 00:35:14  37.0737   28.9232        5.0      -.-  1.3  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

2026.10.06 00:21:12  40.8640   34.6168        8.2      -.-  1.6  -.-   AKKAYA-DODURGA (CORUM)                            

2026.10.06 00:06:09  39.2383   29.0215        3.4      -.-  0.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.10.06 00:05:34  37.7707   36.0787        1.8      -.-  2.2  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)     

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