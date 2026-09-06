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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

6.09.2026 09:13:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Eylül 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "6 Eylül 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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6 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.09.06 08:00:22  39.6935   38.8813        4.1      -.-  2.4  -.-   HAKBILIR-KEMAH (ERZINCAN)                         

2026.09.06 07:30:50  36.3553   28.7662       18.8      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           

2026.09.06 07:19:46  38.4647   36.3027        5.4      -.-  1.5  -.-   DEGIRMENTAS-SARIZ (KAYSERI)                       

2026.09.06 07:08:20  39.1298   28.2982        9.4      -.-  2.8  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.09.06 07:06:13  38.7357   43.3090        5.0      -.-  1.9  -.-   GUVENCLI-(VAN)                                    

2026.09.06 06:58:33  38.1730   39.0672        8.0      -.-  1.8  -.-   YAMACKOY-PUTURGE (MALATYA)                        

2026.09.06 06:30:23  37.2645   28.7392       20.5      -.-  1.3  -.-   YORUKOGLU-(MUGLA)                                 

2026.09.06 06:15:27  38.7768   27.1283       15.6      -.-  2.7  -.-   DUZLEN-(MANISA)                                   

2026.09.06 05:34:27  38.7120   25.5367        5.0      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.09.06 05:16:45  40.6858   28.3758       13.8      -.-  1.5  -.-   MARMARA DENIZI                                    

2026.09.06 05:16:24  41.0412   39.7445       19.1      -.-  1.6  -.-   TRABZON (TRABZON)                                 

2026.09.06 05:00:50  39.2490   28.0262       12.8      -.-  2.0  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.09.06 04:56:35  39.2425   28.0227       13.6      -.-  2.5  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.09.06 04:54:19  38.7533   43.4313        8.2      -.-  1.8  -.-   PIRGARIP-(VAN)                                    

2026.09.06 04:41:18  37.5842   35.5777        5.2      -.-  2.2  -.-   GOKGOZ-KOZAN (ADANA)                              

2026.09.06 04:30:05  37.9513   29.3503       20.4      -.-  1.3  -.-   BAYIRALAN-CAL (DENIZLI)                           

2026.09.06 04:10:46  38.1155   36.6853        8.7      -.-  1.5  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

2026.09.06 04:06:44  39.3737   39.1132        4.9      -.-  1.4  -.-   KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI)                        

2026.09.06 03:55:06  39.3710   39.0877        5.4      -.-  1.5  -.-   ADAKOY-OVACIK (TUNCELI)                           

2026.09.06 03:32:50  40.3168   31.7193       16.7      -.-  1.5  -.-   CELTIKDERESI-SEBEN (BOLU)                         

2026.09.06 03:29:43  39.2203   28.0397        8.9      -.-  1.1  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

2026.09.06 03:29:14  36.2988   28.8817        6.5      -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                           

2026.09.06 03:16:34  38.2515   38.7593        4.4      -.-  1.5  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       

2026.09.06 03:07:33  40.6808   30.5832       10.0      -.-  1.7  -.-   HARMANLI-KARAPURCEK (SAKARYA)                     

2026.09.06 02:50:54  39.1942   27.9760        8.3      -.-  1.3  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)                         

2026.09.06 02:32:10  37.9980   36.3573        7.8      -.-  1.2  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

2026.09.06 02:20:11  39.2197   28.0423        9.4      -.-  1.1  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

2026.09.06 02:12:44  38.2137   37.4413        2.9      -.-  1.8  -.-   OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    

2026.09.06 01:28:58  38.1350   37.4533        5.1      -.-  1.5  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

2026.09.06 01:06:41  38.7333   40.2115        7.4      -.-  1.6  -.-   BURGUDERE-PALU (ELAZIG)  

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