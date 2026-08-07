Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "7 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 7 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

7 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.08.07 09:03:33 40.6065 33.4577 5.0 -.- 2.1 -.- AKCALI-ELDIVAN (CANKIRI)

2026.08.07 08:02:37 39.3238 26.0938 9.6 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2026.08.07 06:53:25 37.9137 29.1513 9.6 -.- 2.3 -.- YENIKOY-(DENIZLI)

2026.08.07 06:51:33 38.6308 39.5830 7.1 -.- 1.8 -.- YUKARIBAG-(ELAZIG)

2026.08.07 06:29:25 39.2128 28.9552 11.4 -.- 1.4 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)

2026.08.07 05:44:56 35.3598 27.2653 6.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2026.08.07 05:44:36 36.2177 27.5505 6.4 -.- 1.8 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI)

2026.08.07 05:34:29 40.3757 33.7243 5.4 -.- 1.6 -.- GERMECE-(CANKIRI)

2026.08.07 05:21:37 39.2330 28.9625 6.3 -.- 2.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2026.08.07 04:53:14 39.1717 28.1162 9.0 -.- 2.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.08.07 04:51:11 38.9212 41.0433 9.7 -.- 1.9 -.- SIMSIRPINAR-SOLHAN (BINGOL)

2026.08.07 04:13:01 38.9160 43.5062 5.0 -.- 1.4 -.- COLPAN-(VAN)

2026.08.07 03:37:54 38.5598 39.4887 9.6 -.- 1.4 -.- KOCKALE-(ELAZIG)

2026.08.07 03:01:19 39.1537 28.2190 15.6 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.08.07 02:42:39 39.3813 41.1540 13.6 -.- 1.5 -.- MOLLASAKIR-KARLIOVA (BINGOL)

2026.08.07 01:54:47 39.6168 27.7963 15.1 -.- 1.5 -.- ORTAMANDIRA-(BALIKESIR)

2026.08.07 01:48:26 40.1765 31.7433 1.3 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

2026.08.07 01:23:59 38.5978 39.4820 8.6 -.- 2.2 -.- ELMAPINARI-(ELAZIG)

2026.08.07 01:03:50 40.2137 32.9295 7.9 -.- 2.6 -.- SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)

2026.08.07 00:57:33 38.2630 38.8815 8.1 -.- 1.2 -.- BAKIMLI-PUTURGE (MALATYA)