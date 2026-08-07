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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

7.08.2026 09:20:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Ağustos 2026 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 7 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "7 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 7 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

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7 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.08.07 09:03:33  40.6065   33.4577        5.0      -.-  2.1  -.-   AKCALI-ELDIVAN (CANKIRI)                          

2026.08.07 08:02:37  39.3238   26.0938        9.6      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

2026.08.07 06:53:25  37.9137   29.1513        9.6      -.-  2.3  -.-   YENIKOY-(DENIZLI)                                 

2026.08.07 06:51:33  38.6308   39.5830        7.1      -.-  1.8  -.-   YUKARIBAG-(ELAZIG)                                

2026.08.07 06:29:25  39.2128   28.9552       11.4      -.-  1.4  -.-   HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)                          

2026.08.07 05:44:56  35.3598   27.2653        6.2      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           

2026.08.07 05:44:36  36.2177   27.5505        6.4      -.-  1.8  -.-   DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI)                 

2026.08.07 05:34:29  40.3757   33.7243        5.4      -.-  1.6  -.-   GERMECE-(CANKIRI)                                 

2026.08.07 05:21:37  39.2330   28.9625        6.3      -.-  2.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.08.07 04:53:14  39.1717   28.1162        9.0      -.-  2.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.08.07 04:51:11  38.9212   41.0433        9.7      -.-  1.9  -.-   SIMSIRPINAR-SOLHAN (BINGOL)                       

2026.08.07 04:13:01  38.9160   43.5062        5.0      -.-  1.4  -.-   COLPAN-(VAN)                                      

2026.08.07 03:37:54  38.5598   39.4887        9.6      -.-  1.4  -.-   KOCKALE-(ELAZIG)                                  

2026.08.07 03:01:19  39.1537   28.2190       15.6      -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.08.07 02:42:39  39.3813   41.1540       13.6      -.-  1.5  -.-   MOLLASAKIR-KARLIOVA (BINGOL)                      

2026.08.07 01:54:47  39.6168   27.7963       15.1      -.-  1.5  -.-   ORTAMANDIRA-(BALIKESIR)                           

2026.08.07 01:48:26  40.1765   31.7433        1.3      -.-  2.2  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      

2026.08.07 01:23:59  38.5978   39.4820        8.6      -.-  2.2  -.-   ELMAPINARI-(ELAZIG)                               

2026.08.07 01:03:50  40.2137   32.9295        7.9      -.-  2.6  -.-   SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)                        

2026.08.07 00:57:33  38.2630   38.8815        8.1      -.-  1.2  -.-   BAKIMLI-PUTURGE (MALATYA) 

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