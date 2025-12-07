Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 7 Aralık 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 7 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
7 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:43:44 38.0390 37.9103 5.0 -.- 3.0 3.0 SAVAKLI-DOGANSEHIR (MALATYA)
08:41:10 39.1653 28.1117 13.7 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:33:18 39.3698 28.0387 9.4 -.- 1.9 -.- CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR)
08:07:19 39.2025 28.1645 9.9 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:00:07 39.2540 28.9252 5.5 -.- 2.4 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
07:44:10 39.0948 42.8792 23.1 -.- 1.7 -.- ANDACLI-PATNOS (AGRI)
07:32:15 36.9780 28.4348 7.6 -.- 1.7 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA)
07:29:32 36.9960 28.4040 4.9 -.- 1.8 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA)
07:26:03 38.9180 26.6262 5.3 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
07:22:47 37.1368 28.9315 6.0 -.- 1.8 -.- ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI)
07:15:42 40.1897 31.7688 10.7 -.- 1.8 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
07:09:34 39.1900 28.1812 10.1 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:06:44 36.9917 28.4232 14.2 -.- 2.0 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA)
06:52:17 36.7227 36.1283 5.5 -.- 2.5 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY)
06:43:10 39.2388 28.3550 8.1 -.- 2.9 -.- ALAYAKA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:36:48 39.2415 28.9487 11.0 -.- 1.7 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
06:21:05 39.2478 28.9300 8.7 -.- 2.4 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
06:11:51 37.9702 37.6532 4.3 -.- 1.8 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
06:10:37 39.1883 28.1543 12.3 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:06:06 38.9357 26.0825 4.2 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
05:58:29 39.2505 28.9723 12.1 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:53:43 38.4882 38.0417 4.3 -.- 1.7 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
05:11:00 39.1895 28.2157 9.9 -.- 2.0 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:56:45 39.2147 28.1627 9.5 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:54:28 39.1867 28.1440 9.9 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:52:38 38.3890 38.8862 5.4 -.- 1.4 -.- KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG)
04:39:07 38.0573 30.0617 7.6 -.- 1.9 -.- AVDAN-DINAR (AFYONKARAHISAR)
04:36:27 39.2703 28.9478 10.4 -.- 1.6 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
04:33:59 39.2322 28.9630 11.6 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
04:12:00 39.2095 28.1495 7.6 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:08:40 39.2135 28.1823 7.4 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:03:21 36.1322 28.8122 7.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
03:56:35 39.0153 25.9265 10.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
03:44:07 35.8293 25.6085 14.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
03:37:18 38.4428 37.4860 14.1 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
03:29:33 40.2147 31.7617 7.8 -.- 1.7 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
03:10:24 39.2408 28.9588 12.2 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:09:32 39.2125 28.1438 9.6 -.- 1.7 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:05:29 39.2308 28.9467 15.4 -.- 1.2 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
03:00:48 39.2047 28.1608 8.4 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:54:49 39.2318 28.1305 9.2 -.- 1.1 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:51:22 38.6420 39.4527 3.9 -.- 2.2 -.- KIRACKOY-(ELAZIG)
02:44:22 39.2000 28.1580 9.7 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:37:34 39.1478 28.3432 5.4 -.- 1.3 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:34:28 37.1025 28.8172 13.5 -.- 1.4 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
02:33:28 38.1730 40.4007 8.4 -.- 1.7 -.- KUCUKAKOREN-SUR (DIYARBAKIR)
02:11:33 38.4650 38.0163 18.4 -.- 1.2 -.- KARAMAGARA-AKCADAG (MALATYA)
01:46:44 39.2123 28.1678 8.8 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:33:54 39.2013 28.1167 8.4 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:21:15 37.0018 28.3397 20.8 -.- 0.9 -.- GOKCE-ULA (MUGLA)
01:19:39 38.3635 37.4425 12.1 -.- 1.2 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:18:34 36.7697 29.1177 14.9 -.- 1.7 -.- CENGER-FETHIYE (MUGLA)
01:13:51 35.8023 27.1867 9.3 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
00:53:18 39.2297 28.1238 7.6 -.- 1.2 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:50:24 39.3762 33.5868 13.6 -.- 1.5 -.- BAYRAMOZU-KAMAN (KIRSEHIR)