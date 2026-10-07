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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

7.10.2026 09:11:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Ekim 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "7 Ekim 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

7 EKİM 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye'de 7 Ekim 2026 Çarşamba günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

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7 EKİM'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:46:02  40.4850   29.1752        0.0      -.-  2.1  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)           

08:40:45  39.1957   28.9690       15.7      -.-  0.8  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)             

07:27:22  37.7683   29.4298       10.3      -.-  2.0  -.-   YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI)       

07:16:25  38.0360   37.8245       28.5      -.-  1.0  -.-   GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA)      

07:06:30  35.4217   26.5428        2.7      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)               

06:37:13  38.4870   37.9340        4.4      -.-  1.2  -.-   DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA)        

06:32:18  37.7893   29.3847        9.1      -.-  1.4  -.-   YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI)       

06:26:51  37.7768   29.4127        6.3      -.-  3.8  -.-   YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI)       

06:05:13  37.7492   29.4627        7.6      -.-  2.2  -.-   AKBAS-HONAZ (DENIZLI)               

06:02:43  38.1453   38.3988        3.1      -.-  2.5  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)        

05:58:49  37.7480   29.4648       15.3      -.-  1.4  -.-   AKBAS-HONAZ (DENIZLI)               

05:56:37  37.7727   29.4222        1.3      -.-  4.0  -.-   YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI)       

05:44:36  37.7547   36.2163        5.4      -.-  1.7  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)        

05:41:16  40.5040   42.3512       12.3      -.-  1.6  -.-   TUTENOCAK-SENKAYA (ERZURUM)         

05:21:56  38.4597   26.7170       18.4      -.-  0.9  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)          

04:44:52  39.8658   41.2640        3.3      -.-  0.6  -.-   PALANDOKEN (ERZURUM)                

04:37:55  35.3862   26.6148        5.0      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)               

04:15:01  40.7020   42.3450        5.0      -.-  2.7  -.-   OZYURT-SENKAYA (ERZURUM)            

04:02:41  39.5183   25.2362        5.7      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                          

03:52:05  35.4463   26.5048        5.0      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)               

03:46:53  39.2170   28.9833       13.6      -.-  0.7  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)             

03:29:57  39.2197   39.5910        7.9      -.-  1.4  -.-   CIRALI-(TUNCELI)                    

03:18:26  35.4627   26.5605        7.7      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)               

02:50:34  35.4220   26.5950        5.0      -.-  3.9  4.2   GIRIT ADASI (AKDENIZ)               

02:46:20  39.3720   40.4440        2.4      -.-  1.4  -.-   CEVIZLI-ADAKLI (BINGOL)             

02:43:56  35.4022   26.5855        2.1      -.-  4.0  4.1   GIRIT ADASI (AKDENIZ)               

02:35:21  40.4807   29.1910        5.2      -.-  1.5  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)           

02:25:39  38.9497   27.2958        5.3      -.-  1.5  -.-   KOCAKOY-BERGAMA (IZMIR)             

02:21:33  38.9523   27.2800       14.9      -.-  1.2  -.-   BEKIRLER-BERGAMA (IZMIR)            

02:16:47  39.3563   40.7632        7.5      -.-  1.4  -.-   KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)       

02:00:59  38.6100   44.2693        5.0      -.-  1.9  -.-   KURUCAN-SARAY (VAN)                 

01:41:06  37.7450   36.0648       13.3      -.-  1.4  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                 

01:38:21  37.3677   35.2532        8.5      -.-  1.3  -.-   FILIKLI-KARAISALI (ADANA)           

01:30:35  38.2220   38.1427       14.0      -.-  1.4  -.-   ATALAR-YESILYURT (MALATYA)          

01:19:44  38.9778   27.2893       17.2      -.-  1.6  -.-   BADEMALANI-KINIK (IZMIR)            

00:16:19  35.5117   26.5212        9.5      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)               

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