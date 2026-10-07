Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "7 Ekim 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.
7 EKİM 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?
Türkiye'de 7 Ekim 2026 Çarşamba günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.
7 EKİM'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:46:02 40.4850 29.1752 0.0 -.- 2.1 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
08:40:45 39.1957 28.9690 15.7 -.- 0.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
07:27:22 37.7683 29.4298 10.3 -.- 2.0 -.- YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI)
07:16:25 38.0360 37.8245 28.5 -.- 1.0 -.- GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA)
07:06:30 35.4217 26.5428 2.7 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
06:37:13 38.4870 37.9340 4.4 -.- 1.2 -.- DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA)
06:32:18 37.7893 29.3847 9.1 -.- 1.4 -.- YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI)
06:26:51 37.7768 29.4127 6.3 -.- 3.8 -.- YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI)
06:05:13 37.7492 29.4627 7.6 -.- 2.2 -.- AKBAS-HONAZ (DENIZLI)
06:02:43 38.1453 38.3988 3.1 -.- 2.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
05:58:49 37.7480 29.4648 15.3 -.- 1.4 -.- AKBAS-HONAZ (DENIZLI)
05:56:37 37.7727 29.4222 1.3 -.- 4.0 -.- YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI)
05:44:36 37.7547 36.2163 5.4 -.- 1.7 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
05:41:16 40.5040 42.3512 12.3 -.- 1.6 -.- TUTENOCAK-SENKAYA (ERZURUM)
05:21:56 38.4597 26.7170 18.4 -.- 0.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
04:44:52 39.8658 41.2640 3.3 -.- 0.6 -.- PALANDOKEN (ERZURUM)
04:37:55 35.3862 26.6148 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:15:01 40.7020 42.3450 5.0 -.- 2.7 -.- OZYURT-SENKAYA (ERZURUM)
04:02:41 39.5183 25.2362 5.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
03:52:05 35.4463 26.5048 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:46:53 39.2170 28.9833 13.6 -.- 0.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
03:29:57 39.2197 39.5910 7.9 -.- 1.4 -.- CIRALI-(TUNCELI)
03:18:26 35.4627 26.5605 7.7 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:50:34 35.4220 26.5950 5.0 -.- 3.9 4.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:46:20 39.3720 40.4440 2.4 -.- 1.4 -.- CEVIZLI-ADAKLI (BINGOL)
02:43:56 35.4022 26.5855 2.1 -.- 4.0 4.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:35:21 40.4807 29.1910 5.2 -.- 1.5 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
02:25:39 38.9497 27.2958 5.3 -.- 1.5 -.- KOCAKOY-BERGAMA (IZMIR)
02:21:33 38.9523 27.2800 14.9 -.- 1.2 -.- BEKIRLER-BERGAMA (IZMIR)
02:16:47 39.3563 40.7632 7.5 -.- 1.4 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
02:00:59 38.6100 44.2693 5.0 -.- 1.9 -.- KURUCAN-SARAY (VAN)
01:41:06 37.7450 36.0648 13.3 -.- 1.4 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)
01:38:21 37.3677 35.2532 8.5 -.- 1.3 -.- FILIKLI-KARAISALI (ADANA)
01:30:35 38.2220 38.1427 14.0 -.- 1.4 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
01:19:44 38.9778 27.2893 17.2 -.- 1.6 -.- BADEMALANI-KINIK (IZMIR)
00:16:19 35.5117 26.5212 9.5 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)