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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

7.09.2026 09:17:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "7 Eylül 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

7 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:50:04  38.2370   37.6992       13.5      -.-  1.9  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                   

07:23:59  38.1642   37.8933       11.8      -.-  1.8  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

07:18:20  38.3695   28.5120        5.4      -.-  2.3  -.-   ALASEHIR (MANISA)                              

07:09:54  38.9567   29.8823        5.0      -.-  2.3  -.-   OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA)                        

05:37:52  38.8317   26.8283       12.8      -.-  1.5  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                  

05:02:55  37.9647   36.2825        5.0      -.-  1.4  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

04:49:44  39.2513   28.1507        6.5      -.-  1.2  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

04:41:51  36.8907   34.2067        5.0      -.-  1.6  -.-   HACIALANI-ERDEMLI (MERSIN)                     

03:59:59  39.1822   28.1978        9.9      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:03:05  39.1703   28.1668       12.2      -.-  1.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

02:34:50  36.6590   29.3523        5.2      -.-  1.3  -.-   KEMER-FETHIYE (MUGLA)                          

02:13:04  36.6627   29.3557        6.9      -.-  1.7  -.-   SEYDILER-FETHIYE (MUGLA)                       

02:06:07  36.1585   28.9895       11.7      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                        

01:56:14  40.4465   28.7087        5.4      -.-  1.8  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                

01:30:52  36.9995   35.5328       25.1      -.-  1.2  -.-   HASANBEYLI-SARICAM (ADANA)                     

01:18:43  39.2377   28.0727       14.1      -.-  1.2  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

01:11:36  37.9725   36.2697        5.4      -.-  0.9  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

01:09:01  36.6298   25.5865        7.0      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                     

01:02:26  38.2842   38.2185        5.4      -.-  1.1  -.-   IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)                     

01:01:39  38.7812   36.5860       11.5      -.-  1.1  -.-   ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI)             

00:59:01  40.1782   31.7027        5.8      -.-  2.5  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                       

00:52:11  38.7600   36.5177       16.0      -.-  1.2  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

00:49:07  36.6238   25.5813        8.2      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                     

00:48:50  39.2120   28.0968        9.3      -.-  1.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

00:34:14  38.7780   36.5565        6.8      -.-  1.9  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

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