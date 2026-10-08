Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

8.10.2026 09:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Ekim 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "8 Ekim 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

8 EKİM 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye'de 8 Ekim 2026 Perşembe günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

Image

8 EKİM'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:10:15  39.6063   26.0023        6.6      -.-  3.4  3.3   TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          

08:37:48  40.1113   24.7807       18.1      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                       

08:31:53  37.7052   36.1895       15.0      -.-  2.0  -.-   RIFATIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                 

08:09:22  38.2968   39.0747        7.7      -.-  2.2  -.-   MEZRAA-DOGANYOL (MALATYA)                        

07:59:49  38.3257   38.2797        3.2      -.-  0.9  -.-   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)                   

07:56:08  39.3998   31.4887        5.0      -.-  1.1  -.-   YUKARIKEPEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)               

07:22:28  36.0077   27.2683       13.4      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                       

07:05:01  38.2530   37.7755       15.8      -.-  1.5  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                        

06:19:08  40.6573   27.5392        5.1      -.-  1.9  -.-   MARMARA DENIZI                                   

06:17:45  36.8960   35.7238        6.2      -.-  2.4  -.-   DURHASANDEDE-CEYHAN (ADANA)                      

06:07:15  39.2292   28.9427       10.5      -.-  0.9  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                          

05:14:10  35.3707   28.5245        8.0      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                          

04:49:36  36.0047   27.3783       48.8      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                       

04:04:08  39.1627   28.1295        9.6      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

03:22:55  36.7742   28.0680       71.7      -.-  2.2  -.-   TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)                       

03:07:11  37.7058   36.0935        8.2      -.-  1.8  -.-   AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)                        

02:40:36  37.7177   36.1130        5.0      -.-  1.9  -.-   AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)                        

02:38:12  40.4535   29.1977        5.5      -.-  1.1  -.-   CIHATLI-GEMLIK (BURSA)                           

02:33:42  39.5448   26.0027       17.1      -.-  0.9  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)         

02:16:25  36.7142   31.2968       23.2      -.-  1.4  -.-   SIDE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                  

01:49:47  37.7287   36.0078       18.9      -.-  1.2  -.-   INCIRCI-FEKE (ADANA)                             

01:43:01  37.7693   36.1047       12.6      -.-  1.2  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                        

01:35:15  40.1507   31.7172        9.7      -.-  2.4  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                         

01:34:40  35.3210   33.6132       20.3      -.-  1.4  -.-   KIBRIS-BESPARMAK                                 

01:16:56  35.3332   27.4802        7.0      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                          

00:04:29  35.4458   26.5615        6.0      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler

İlgili Haberler

Son Dakika... İstanbul Maltepe’de 7 katlı bina çöktü: 3 katın kaçak eklendiği açıklandı
Son Dakika... İstanbul Maltepe’de 7 katlı bina çöktü: 3 katın kaçak eklendiği açıklandı Son dakika gelişmesi... İstanbul Maltepe’de 7 katlı bir binanın ilk 3 katının çökmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, enkazda kalan 12 kişiden 5’inin kurtarıldığını, 4 kişiyle temas sağlandığını ve 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ise 39 yıllık binanın projesinin 4 katlı olduğunu, sonradan 3 kat eklendiğini belirtti.
Meteoroloji açıkladı: 8 Ekim 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 8 Ekim 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Ekim 2026 Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; 39 il için sağanak yağış uyarısı yapılırken, gece ve sabah ilk saatlerde Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.