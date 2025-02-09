Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Şubat 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 9 Şubat 2025 Türkiye'deki depremler…

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.02.2025 - 09:02

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Şubat'ta meydana gelen depremler...

9 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.02.09 08:30:50  -.-  3.1  -.-   EGE DENIZI                  

2025.02.09 08:25:55    -.-  2.2  -.-   AVDAN-DINAR (AFYONKARAHISAR)-

2025.02.09 08:01:58    -.-  3.7  -.-   EGE DENIZI                  

2025.02.09 08:00:11    -.-  3.3  -.-   EGE DENIZI                  

2025.02.09 07:47:32 -.-  3.6  3.9   EGE DENIZI                  

2025.02.09 07:42:23    -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                  

2025.02.09 07:13:52    -.-  1.6  -.-   DERE-KEMAH (ERZINCAN)       

2025.02.09 07:07:30      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                  

2025.02.09 06:59:18    -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                  

2025.02.09 06:54:45   -.-  3.3  -.-   EGE DENIZI                 

2025.02.09 06:52:31    -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI               

2025.02.09 06:44:00    -.-  1.5  -.-   TASGOZE-ZARA (SIVAS)        

2025.02.09 06:41:12     -.-  1.7  -.-   BAHCESARAY (VAN)       


Etiketler: #deprem mi oldu #deprem #son deprem
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