Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Şubat 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 9 Şubat 2025 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Şubat'ta meydana gelen depremler...
9 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2025.02.09 08:30:50 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 08:25:55 -.- 2.2 -.- AVDAN-DINAR (AFYONKARAHISAR)-
2025.02.09 08:01:58 -.- 3.7 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 08:00:11 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 07:47:32 -.- 3.6 3.9 EGE DENIZI
2025.02.09 07:42:23 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 07:13:52 -.- 1.6 -.- DERE-KEMAH (ERZINCAN)
2025.02.09 07:07:30 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 06:59:18 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 06:54:45 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 06:52:31 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI
2025.02.09 06:44:00 -.- 1.5 -.- TASGOZE-ZARA (SIVAS)
2025.02.09 06:41:12 -.- 1.7 -.- BAHCESARAY (VAN)
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