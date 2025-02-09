Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 09.02.2025 - 09:02

Güncelleme: 09.02.2025 - 09:02

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Şubat'ta meydana gelen depremler...

9 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.02.09 08:30:50 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI

2025.02.09 08:25:55 -.- 2.2 -.- AVDAN-DINAR (AFYONKARAHISAR)-

2025.02.09 08:01:58 -.- 3.7 -.- EGE DENIZI

2025.02.09 08:00:11 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI

2025.02.09 07:47:32 -.- 3.6 3.9 EGE DENIZI

2025.02.09 07:42:23 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

2025.02.09 07:13:52 -.- 1.6 -.- DERE-KEMAH (ERZINCAN)

2025.02.09 07:07:30 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

2025.02.09 06:59:18 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

2025.02.09 06:54:45 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI

2025.02.09 06:52:31 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI

2025.02.09 06:44:00 -.- 1.5 -.- TASGOZE-ZARA (SIVAS)

2025.02.09 06:41:12 -.- 1.7 -.- BAHCESARAY (VAN)