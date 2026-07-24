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Son dakika depremler! Diyarbakır'da deprem mi oldu? 24 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Diyarbakır'da deprem mi oldu? 24 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

24.07.2026 09:15:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Diyarbakır'da deprem mi oldu? 24 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 24 Temmuz 2026 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Diyarbakır'da deprem mi oldu? 24 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar vatandaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "24 Temmuz 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 24 Temmuz 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

DİYARBAKIR'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde saat 14.41 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 13.09 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

24 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.07.24 06:34:26  -.-  1.6  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2026.07.24 05:57:47   -.-  1.8  -.-   BAYIRKOY-MILAS (MUGLA)                            

2026.07.24 05:40:27 -.-  1.9  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    

2026.07.24 05:00:45  -.-  1.9  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

2026.07.24 05:00:26 -.-  1.7  -.-   YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE)                     

2026.07.24 04:55:09  -.-  1.5  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                          

2026.07.24 04:33:12  -.-  2.3  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      

2026.07.24 04:32:31 -.-  1.6  -.-   SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     

2026.07.24 04:30:45  -.-  2.0  -.-   KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)                        

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