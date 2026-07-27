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Son dakika depremler! Elazığ'da deprem mi oldu? 27 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Elazığ'da deprem mi oldu? 27 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

27.07.2026 09:07:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Elazığ'da deprem mi oldu? 27 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Temmuz 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Elazığ'da deprem mi oldu? 27 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "26 Haziran 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 27 Temmuz 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

ELAZIĞ'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Elazığ'ın Merkez ilçesinde saat 10.26 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 10.57 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

27 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

06:52:02  39.4650   40.3568        5.0      -.-  2.1  -.-   GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL)                       

06:43:42  39.9262   34.0272        5.0      -.-  1.5  -.-   DELICE (KIRIKKALE)                                

06:40:48  36.3765   27.7438        7.2      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        

06:30:38  36.5302   28.8427       11.9      -.-  2.4  -.-   FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)                         

05:40:41  39.4257   26.2963       10.7      -.-  2.3  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      

05:21:16  40.8130   27.4928        4.4      -.-  1.3  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        

05:00:03  37.6757   29.0157        9.7      -.-  1.0  -.-   VAKIF-TAVAS (DENIZLI)                             

04:45:16  37.8788   27.4213        9.9      -.-  1.4  -.-   HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR)                          

04:44:36  40.6250   36.7812        5.4      -.-  1.9  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           

04:35:14  39.4612   40.3412        3.4      -.-  1.6  -.-   KABAYEL-YEDISU (BINGOL)                           

04:21:24  39.2177   28.0127       11.2      -.-  1.3  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

03:51:35  38.1095   36.6658        4.3      -.-  1.8  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

03:40:34  39.2255   28.1373        5.3      -.-  1.6  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

02:43:06  38.3558   37.9422       14.9      -.-  1.7  -.-   YAYLIMLI-AKCADAG (MALATYA)                        

02:37:39  38.5802   39.4947        8.5      -.-  1.7  -.-   KORUCU-(ELAZIG)                                   

01:55:42  39.2278   28.0762       13.6      -.-  1.4  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

01:35:11  36.9033   27.9763       15.1      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       

01:31:27  40.9010   40.8695       11.1      -.-  2.0  -.-   MEYDANKOY-CAMLIHEMSIN (RIZE)                      

01:15:33  39.2350   28.1203       14.6      -.-  2.6  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

00:39:53  38.0677   36.5177        4.3      -.-  1.9  -.-   ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

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