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Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

20.08.2026 09:12:00
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Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 20 Ağustos 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "20 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 20 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

20 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:57:34  40.7678   29.0867        4.9      -.-  1.4  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)    

08:47:12  40.7810   29.0695        7.8      -.-  1.3  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)    

08:14:33  40.7772   29.0973       10.2      -.-  1.7  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

07:57:58  40.7878   29.0392        7.8      -.-  1.0  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)    

07:38:22  40.7847   29.0983       12.3      -.-  1.7  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

07:36:48  38.0473   28.9585       14.1      -.-  1.7  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                  

07:26:06  40.7692   29.1483        5.4      -.-  1.0  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)             

07:18:08  40.7728   29.0820        5.4      -.-  2.5  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)    

06:38:00  37.6463   35.8170        7.5      -.-  2.0  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                        

06:19:50  40.7832   29.0860        9.4      -.-  2.0  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

06:13:07  39.6523   27.8947        4.3      -.-  2.0  -.-   BALIKESIR (BALIKESIR)                        

06:05:05  34.7648   23.5538       90.6      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                        

05:56:54  40.7717   29.0878        8.9      -.-  1.1  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)    

05:55:21  40.7875   29.1083       10.3      -.-  1.1  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

05:50:28  40.7807   29.0972        9.6      -.-  1.5  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

05:45:42  34.2358   26.0603       84.2      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)               

05:45:14  40.7850   29.1072        9.5      -.-  1.7  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

05:40:34  40.7795   29.1053       11.5      -.-  2.9  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

05:11:41  39.2233   28.1268       20.5      -.-  1.2  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

05:01:22  40.7807   29.0677        7.5      -.-  1.7  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)    

04:54:35  40.7738   29.1173       10.4      -.-  1.2  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

04:43:55  40.7732   29.1128        8.3      -.-  1.6  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

04:43:17  40.8082   29.1750        5.0      -.-  1.7  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

04:42:09  40.7807   29.1018        7.1      -.-  1.4  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

04:31:38  40.7802   29.0938       10.5      -.-  2.8  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

04:25:54  40.7813   29.1035       10.9      -.-  1.6  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

04:24:12  40.7790   29.0890        9.0      -.-  1.6  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

04:22:08  40.7823   29.0930        9.2      -.-  1.5  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

03:45:39  40.7738   29.0957        8.9      -.-  2.5  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

03:44:21  40.7820   29.1160       11.9      -.-  1.5  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

03:42:14  40.7933   29.1002       11.0      -.-  1.6  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

03:41:43  40.7757   29.0990        7.6      -.-  1.5  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

03:40:00  40.7735   29.1028        8.6      -.-  1.9  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

03:38:41  40.7857   29.0850       11.0      -.-  1.6  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

03:36:16  40.7838   29.0793        8.1      -.-  1.5  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

03:35:45  40.7845   29.0995       10.3      -.-  1.5  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

03:33:50  40.7945   29.1180        4.7      -.-  1.5  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

03:33:33  40.7772   29.1003       10.2      -.-  2.7  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

03:32:52  40.7897   29.0877       11.4      -.-  1.5  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

03:28:11  40.7932   29.1033        9.1      -.-  1.4  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

03:03:25  40.7797   29.0817        8.0      -.-  1.6  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)    

02:53:31  40.7630   29.1117        4.5      -.-  1.1  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

02:52:54  40.0968   40.8610        8.7      -.-  1.4  -.-   YUKARICANOREN-AZIZIYE (ERZURUM)              

02:45:37  40.7853   29.0760        8.8      -.-  1.1  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

02:38:36  40.7930   29.0998       10.0      -.-  1.4  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

02:37:21  40.7600   29.1052       12.1      -.-  1.5  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)    

02:36:12  40.7782   29.0933       10.6      -.-  2.0  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

02:35:23  35.8712   28.1230        8.4      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                      

02:31:41  40.7842   29.0872       10.9      -.-  1.8  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

02:18:29  40.7770   29.0922       10.3      -.-  1.4  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

01:58:21  40.7813   29.0905        8.7      -.-  2.5  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

01:44:35  40.7728   29.0655        4.5      -.-  1.4  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)    

01:32:47  40.7797   29.1005        7.3      -.-  1.8  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

01:32:23  40.7728   29.1068        8.5      -.-  1.7  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

01:28:24  40.7863   29.0845        9.1      -.-  1.5  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

01:23:00  40.7767   29.0952        9.2      -.-  1.6  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

01:18:46  40.7800   29.1663        4.4      -.-  1.0  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)             

01:12:27  40.7773   29.1005        7.8      -.-  1.7  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

01:11:55  40.7927   29.0888       12.1      -.-  1.7  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

01:08:10  40.7925   29.1162       12.0      -.-  1.2  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

01:01:48  39.1663   28.1620        8.8      -.-  1.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)               

00:43:45  40.7767   29.1027       10.1      -.-  1.8  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                            

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler

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