Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "20 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 20 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...
20 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:57:34 40.7678 29.0867 4.9 -.- 1.4 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
08:47:12 40.7810 29.0695 7.8 -.- 1.3 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
08:14:33 40.7772 29.0973 10.2 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL)
07:57:58 40.7878 29.0392 7.8 -.- 1.0 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
07:38:22 40.7847 29.0983 12.3 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL)
07:36:48 38.0473 28.9585 14.1 -.- 1.7 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
07:26:06 40.7692 29.1483 5.4 -.- 1.0 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
07:18:08 40.7728 29.0820 5.4 -.- 2.5 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
06:38:00 37.6463 35.8170 7.5 -.- 2.0 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)
06:19:50 40.7832 29.0860 9.4 -.- 2.0 -.- ADALAR (ISTANBUL)
06:13:07 39.6523 27.8947 4.3 -.- 2.0 -.- BALIKESIR (BALIKESIR)
06:05:05 34.7648 23.5538 90.6 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:56:54 40.7717 29.0878 8.9 -.- 1.1 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
05:55:21 40.7875 29.1083 10.3 -.- 1.1 -.- ADALAR (ISTANBUL)
05:50:28 40.7807 29.0972 9.6 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL)
05:45:42 34.2358 26.0603 84.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
05:45:14 40.7850 29.1072 9.5 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL)
05:40:34 40.7795 29.1053 11.5 -.- 2.9 -.- ADALAR (ISTANBUL)
05:11:41 39.2233 28.1268 20.5 -.- 1.2 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:01:22 40.7807 29.0677 7.5 -.- 1.7 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
04:54:35 40.7738 29.1173 10.4 -.- 1.2 -.- ADALAR (ISTANBUL)
04:43:55 40.7732 29.1128 8.3 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL)
04:43:17 40.8082 29.1750 5.0 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL)
04:42:09 40.7807 29.1018 7.1 -.- 1.4 -.- ADALAR (ISTANBUL)
04:31:38 40.7802 29.0938 10.5 -.- 2.8 -.- ADALAR (ISTANBUL)
04:25:54 40.7813 29.1035 10.9 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL)
04:24:12 40.7790 29.0890 9.0 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL)
04:22:08 40.7823 29.0930 9.2 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL)
03:45:39 40.7738 29.0957 8.9 -.- 2.5 -.- ADALAR (ISTANBUL)
03:44:21 40.7820 29.1160 11.9 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL)
03:42:14 40.7933 29.1002 11.0 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL)
03:41:43 40.7757 29.0990 7.6 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL)
03:40:00 40.7735 29.1028 8.6 -.- 1.9 -.- ADALAR (ISTANBUL)
03:38:41 40.7857 29.0850 11.0 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL)
03:36:16 40.7838 29.0793 8.1 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL)
03:35:45 40.7845 29.0995 10.3 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL)
03:33:50 40.7945 29.1180 4.7 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL)
03:33:33 40.7772 29.1003 10.2 -.- 2.7 -.- ADALAR (ISTANBUL)
03:32:52 40.7897 29.0877 11.4 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL)
03:28:11 40.7932 29.1033 9.1 -.- 1.4 -.- ADALAR (ISTANBUL)
03:03:25 40.7797 29.0817 8.0 -.- 1.6 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
02:53:31 40.7630 29.1117 4.5 -.- 1.1 -.- ADALAR (ISTANBUL)
02:52:54 40.0968 40.8610 8.7 -.- 1.4 -.- YUKARICANOREN-AZIZIYE (ERZURUM)
02:45:37 40.7853 29.0760 8.8 -.- 1.1 -.- ADALAR (ISTANBUL)
02:38:36 40.7930 29.0998 10.0 -.- 1.4 -.- ADALAR (ISTANBUL)
02:37:21 40.7600 29.1052 12.1 -.- 1.5 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
02:36:12 40.7782 29.0933 10.6 -.- 2.0 -.- ADALAR (ISTANBUL)
02:35:23 35.8712 28.1230 8.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
02:31:41 40.7842 29.0872 10.9 -.- 1.8 -.- ADALAR (ISTANBUL)
02:18:29 40.7770 29.0922 10.3 -.- 1.4 -.- ADALAR (ISTANBUL)
01:58:21 40.7813 29.0905 8.7 -.- 2.5 -.- ADALAR (ISTANBUL)
01:44:35 40.7728 29.0655 4.5 -.- 1.4 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
01:32:47 40.7797 29.1005 7.3 -.- 1.8 -.- ADALAR (ISTANBUL)
01:32:23 40.7728 29.1068 8.5 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL)
01:28:24 40.7863 29.0845 9.1 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL)
01:23:00 40.7767 29.0952 9.2 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL)
01:18:46 40.7800 29.1663 4.4 -.- 1.0 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
01:12:27 40.7773 29.1005 7.8 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL)
01:11:55 40.7927 29.0888 12.1 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL)
01:08:10 40.7925 29.1162 12.0 -.- 1.2 -.- ADALAR (ISTANBUL)
01:01:48 39.1663 28.1620 8.8 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:43:45 40.7767 29.1027 10.1 -.- 1.8 -.- ADALAR (ISTANBUL)