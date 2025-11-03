Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 3 Kasım 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
3 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:54:39 -.- 2.8 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:43:28 -.- 1.2 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:41:53 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:38:39 -.- 3.6 3.6 ASAGIOVACIK-KIZILIRMAK (CANKIRI)
08:17:42 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:07:09 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:02:45 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:56:21 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:47:16 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:42:19 -.- 2.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:37:50 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:33:14 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:32:29 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:28:30 -.- 2.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
07:25:16 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
07:16:17 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:14:36 -.- 2.8 -.- TEMEKLU-KULUNCAK (MALATYA)
07:04:59 -.- 1.9 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI)
07:04:54 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:57:51 -.- 1.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
06:54:52 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:53:07 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:50:01 -.- 1.4 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:47:27 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:43:40 -.- 2.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:40:49 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:22:57 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:14:11 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
06:11:16 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
06:10:34 -.- 2.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:09:11 -.- 1.7 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:07:56 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:07:44 -.- 3.0 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
05:57:36 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:44:36 -.- 2.9 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:42:12 -.- 1.4 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA)
05:32:11 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:31:08 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:28:52 -.- 2.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:27:37 -.- 1.5 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:21:21 -.- 3.1 2.8 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:17:15 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:16:46 -.- 1.7 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:14:02 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:12:33 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:04:37 -.- 1.8 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:00:23 -.- 1.7 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:58:47 -.- 2.1 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:57:42 -.- 1.8 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:51:10 -.- 1.2 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:40:00 -.- 2.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:30:37 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:23:58 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
04:05:59 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:56:54 -.- 1.3 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
03:56:48 -.- 1.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:54:36 -.- 1.3 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA)
03:51:46 -.- 1.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
03:45:44 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:40:11 -.- 2.0 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
03:37:44 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:16:32 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:12:21 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:11:24 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:07:44 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:05:32 -.- 1.6 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:57:17 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:46:23 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:45:09 -.- 1.8 -.- CELEP-KULU (KONYA)
02:44:58 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:38:27 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:35:48 -.- 1.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:25:37 -.- 1.4 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:22:57 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:22:17 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:16:27 -.- 1.4 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)
02:15:41 -.- 1.9 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
02:06:50 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:06:10 -.- 1.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
02:04:55 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:03:30 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:54:47 -.- 1.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:54:30 -.- 1.6 -.- DEREBASALAN-SULUOVA (AMASYA)
01:53:37 -.- 2.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:36:35 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
01:33:48 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:31:41 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:30:34 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:27:13 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:21:06 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:20:36 -.- 2.0 -.- BOSTANKOLU-RESADIYE (TOKAT)
01:13:05 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:10:41 -.- 2.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:06:46 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:04:06 -.- 1.5 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:02:17 -.- 1.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:55:06 -.- 1.2 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:50:38 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:47:17 -.- 2.9 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:39:18 -.- 3.1 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:33:49 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
00:26:57 -.- 1.8 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI)
00:26:10 -.- 3.1 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:22:20 -.- 1.8 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:21:30 -.- 1.8 -.- KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI)
00:18:34 -.- 2.7 -.- AVCIOVA-CUBUK (ANKARA)
00:09:01 -.- 2.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:06:27 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:05:31 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
00:04:35 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:04:08 -.- 1.1 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)