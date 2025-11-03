Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

3.11.2025 09:14:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 3 Kasım 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Image

3 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:54:39 -.-  2.8  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)               

08:43:28 -.-  1.2  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)            

08:41:53 -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)              

08:38:39  -.-  3.6  3.6   ASAGIOVACIK-KIZILIRMAK (CANKIRI)           

08:17:42 -.-  1.8  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

08:07:09 -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

08:02:45 -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

07:56:21 -.-  1.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)              

07:47:16 -.-  1.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

07:42:19 -.-  2.0  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

07:37:50 -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)               

07:33:14 -.-  1.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

07:32:29 -.-  1.8  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                

07:28:30 -.-  2.2  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                  

07:25:16  -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                 

07:16:17 -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

07:14:36 -.-  2.8  -.-   TEMEKLU-KULUNCAK (MALATYA)                 

07:04:59 -.-  1.9  -.-   KOSELER-OVACIK (TUNCELI)                   

07:04:54 -.-  1.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

06:57:51 -.-  1.9  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                    

06:54:52 -.-  1.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                

06:53:07 -.-  1.6  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)               

06:50:01 -.-  1.4  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)          

06:47:27 -.-  1.8  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)             

06:43:40 -.-  2.4  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)               

06:40:49 -.-  1.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)             

06:22:57 -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)               

06:14:11 -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)                  

06:11:16 -.-  2.2  -.-   ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)                  

06:10:34 -.-  2.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

06:09:11 -.-  1.7  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)          

06:07:56 -.-  1.4  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)               

06:07:44 -.-  3.0  -.-   ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)                  

05:57:36 -.-  1.9  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

05:44:36 -.-  2.9  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

05:42:12 -.-  1.4  -.-   GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA)                   

05:32:11 -.-  1.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)              

05:31:08 -.-  1.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)               

05:28:52 -.-  2.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)              

05:27:37 -.-  1.5  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

05:21:21 -.-  3.1  2.8   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

05:17:15 -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)             

05:16:46 -.-  1.7  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)               

05:14:02 -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)             

05:12:33 -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)              

05:04:37 -.-  1.8  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)            

05:00:23 -.-  1.7  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)               

04:58:47  -.-  2.1  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)               

04:57:42 -.-  1.8  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)          

04:51:10 -.-  1.2  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

04:40:00 -.-  2.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

04:30:37 -.-  1.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                

04:23:58 -.-  1.4  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                  

04:05:59 -.-  1.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                    

03:56:54 -.-  1.3  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)              

03:56:48 -.-  1.6  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)               

03:54:36 -.-  1.3  -.-   KORU-CINARCIK (YALOVA)                     

03:51:46 -.-  1.5  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                     

03:45:44 -.-  1.8  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

03:40:11 -.-  2.0  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                    

03:37:44 -.-  1.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

03:16:32 -.-  1.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

03:12:21 -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

03:11:24 -.-  1.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

03:07:44 -.-  2.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)             

03:05:32 -.-  1.6  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

02:57:17 -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

02:46:23 -.-  1.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)               

02:45:09 -.-  1.8  -.-   CELEP-KULU (KONYA)                         

02:44:58 -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)               

02:38:27 -.-  1.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

02:35:48 -.-  1.6  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)               

02:25:37  -.-  1.4  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)             

02:22:57 -.-  1.6  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)               

02:22:17 -.-  1.6  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)               

02:16:27  -.-  1.4  -.-   AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)                  

02:15:41 -.-  1.9  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)  

02:06:50 -.-  1.7  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

02:06:10 -.-  1.9  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                    

02:04:55 -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

02:03:30 -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)             

01:54:47 -.-  1.6  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)               

01:54:30 -.-  1.6  -.-   DEREBASALAN-SULUOVA (AMASYA)               

01:53:37 -.-  2.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                    

01:36:35 -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                    

01:33:48 -.-  1.6  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

01:31:41 -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)              

01:30:34 -.-  1.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

01:27:13  -.-  1.4  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)               

01:21:06  -.-  1.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)               

01:20:36 -.-  2.0  -.-   BOSTANKOLU-RESADIYE (TOKAT)                

01:13:05 -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

01:10:41  -.-  2.0  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

01:06:46 -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)               

01:04:06 -.-  1.5  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)               

01:02:17 -.-  1.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)               

00:55:06 -.-  1.2  -.-   BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)          

00:50:38 -.-  1.8  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)               

00:47:17 -.-  2.9  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)               

00:39:18 -.-  3.1  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)          

00:33:49 -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                    

00:26:57 -.-  1.8  -.-   KOSELER-OVACIK (TUNCELI)                   

00:26:10 -.-  3.1  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

00:22:20 -.-  1.8  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)               

00:21:30 -.-  1.8  -.-   KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI)                 

00:18:34 -.-  2.7  -.-   AVCIOVA-CUBUK (ANKARA)                     

00:09:01 -.-  2.0  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

00:06:27 -.-  1.3  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)               

00:05:31 -.-  1.4  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                  

00:04:35 -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

00:04:08 -.-  1.1  -.-   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)    

