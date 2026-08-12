Son dakika depremler! İzmir'de deprem mi oldu? 12 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "12 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 12 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 11.30 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

İzmir'in Karaburun ilçesine 16.92 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin, yerin 12.37 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

12 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.08.12 08:56:38 -.- 1.9 -.- YESILCELE-(BOLU)

2026.08.12 08:47:37 -.- 1.3 -.- KOZLU-(BOLU)

2026.08.12 08:44:12 -.- 1.7 -.- SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA)

2026.08.12 07:25:15 -.- 2.0 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)

2026.08.12 07:10:15 -.- 1.3 -.- KALEM-MILAS (MUGLA)

2026.08.12 06:40:33 -.- 1.2 -.- CALDAG-BAYRAMIC (CANAKKALE)

2026.08.12 06:36:01 -.- 2.9 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)

2026.08.12 06:33:19 -.- 1.2 -.- CAMKOY-DEMIRCI (MANISA)

2026.08.12 05:10:37 -.- 1.1 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)