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Son dakika depremler! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 14 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 14 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

14.07.2026 09:13:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 14 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 14 Temmuz 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 14 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 14 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, Kahramanmaraş Pazarcık'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Buna göre deprem saat 21.27'de ve yerin 8.53 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

14 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:23:16  -.-  3.3  3.4   EGE DENIZI                                      

07:32:07   -.-  3.1  3.2   ASAGIGOLALAN-(VAN)                              

07:07:13 -.-  1.5  -.-   KIRANDAMI-BULDAN (DENIZLI)                      

06:14:29  -.-  1.6  -.-   YUKARIBALI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)             

05:17:11  -.-  1.0  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                          

04:09:20   -.-  1.5  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

03:49:17   -.-  1.3  -.-   SARAYCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)                     

03:48:59   -.-  1.4  -.-   TOKUL-ASLANAPA (KUTAHYA)                        

03:38:23  -.-  1.9  -.-   MARMARA DENIZI                                  

03:12:55 -.-  1.3  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                      

03:11:32 -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                         

03:09:32 -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                         

03:07:54 -.-  1.4  -.-   AKCAOVA-(HATAY)                                 

02:21:24  -.-  1.9  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                         

02:20:11 -.-  2.1  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                      

02:11:08 -.-  1.8  -.-   KONGUR-HINIS (ERZURUM)                          

01:55:58 -.-  2.3  -.-   KONGUR-HINIS (ERZURUM)                          

01:41:37 -.-  1.3  -.-   KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)                  

01:30:04   -.-  1.2  -.-   AKYAKA-ULA (MUGLA)                              

01:25:12 -.-  1.9  -.-   KIZILOREN-GURUN (SIVAS)                         

01:21:39  -.-  1.4  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:20:21   -.-  0.9  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                       

01:19:08  -.-  2.1  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                       

00:46:17 -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                         

00:03:37  -.-  2.5  -.-   CAMLICA-GURUN (SIVAS)

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