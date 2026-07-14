Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 14 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD, Kahramanmaraş Pazarcık'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Buna göre deprem saat 21.27'de ve yerin 8.53 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
14 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:23:16 -.- 3.3 3.4 EGE DENIZI
07:32:07 -.- 3.1 3.2 ASAGIGOLALAN-(VAN)
07:07:13 -.- 1.5 -.- KIRANDAMI-BULDAN (DENIZLI)
06:14:29 -.- 1.6 -.- YUKARIBALI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
05:17:11 -.- 1.0 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
04:09:20 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:49:17 -.- 1.3 -.- SARAYCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)
03:48:59 -.- 1.4 -.- TOKUL-ASLANAPA (KUTAHYA)
03:38:23 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI
03:12:55 -.- 1.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
03:11:32 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
03:09:32 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
03:07:54 -.- 1.4 -.- AKCAOVA-(HATAY)
02:21:24 -.- 1.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
02:20:11 -.- 2.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
02:11:08 -.- 1.8 -.- KONGUR-HINIS (ERZURUM)
01:55:58 -.- 2.3 -.- KONGUR-HINIS (ERZURUM)
01:41:37 -.- 1.3 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
01:30:04 -.- 1.2 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA)
01:25:12 -.- 1.9 -.- KIZILOREN-GURUN (SIVAS)
01:21:39 -.- 1.4 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:20:21 -.- 0.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
01:19:08 -.- 2.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
00:46:17 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
00:03:37 -.- 2.5 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS)