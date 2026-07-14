Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 14 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, Kahramanmaraş Pazarcık'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Buna göre deprem saat 21.27'de ve yerin 8.53 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

14 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:23:16 -.- 3.3 3.4 EGE DENIZI

07:32:07 -.- 3.1 3.2 ASAGIGOLALAN-(VAN)

07:07:13 -.- 1.5 -.- KIRANDAMI-BULDAN (DENIZLI)

06:14:29 -.- 1.6 -.- YUKARIBALI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)

05:17:11 -.- 1.0 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)

04:09:20 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:49:17 -.- 1.3 -.- SARAYCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)

03:48:59 -.- 1.4 -.- TOKUL-ASLANAPA (KUTAHYA)

03:38:23 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI

03:12:55 -.- 1.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

03:11:32 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

03:09:32 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

03:07:54 -.- 1.4 -.- AKCAOVA-(HATAY)

02:21:24 -.- 1.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

02:20:11 -.- 2.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

02:11:08 -.- 1.8 -.- KONGUR-HINIS (ERZURUM)

01:55:58 -.- 2.3 -.- KONGUR-HINIS (ERZURUM)

01:41:37 -.- 1.3 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)

01:30:04 -.- 1.2 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA)

01:25:12 -.- 1.9 -.- KIZILOREN-GURUN (SIVAS)

01:21:39 -.- 1.4 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:20:21 -.- 0.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

01:19:08 -.- 2.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

00:46:17 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

00:03:37 -.- 2.5 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS)