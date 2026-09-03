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Son dakika depremler! Manisa'da deprem mi oldu? 3 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Manisa'da deprem mi oldu? 3 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

3.09.2026 08:56:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Manisa'da deprem mi oldu? 3 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Eylül 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Manisa'da deprem mi oldu? 3 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "3 Eylül 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Manisa'da deprem mi oldu? 3 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

MANİSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Yunusemre ilçesinde saat 13.20'de, 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

3 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:23:14  38.0020   37.9613        8.9      -.-  1.6  -.-   SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

08:12:27  36.0320   28.7813       12.3      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                         

08:07:41  38.0902   37.8677       10.5      -.-  1.3  -.-   DOGANSEHIR (MALATYA)                            

07:40:34  37.9835   29.5345        3.9      -.-  2.0  -.-   BOGAZICI-BAKLAN (DENIZLI)                       

07:20:22  38.8168   37.3962        3.1      -.-  1.6  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                           

07:02:41  36.0795   27.2550        3.7      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                      

06:39:17  39.1672   28.1260       14.4      -.-  1.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

06:15:13  38.1948   36.8820        5.0      -.-  1.7  -.-   ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                  

05:14:22  40.2417   31.6982       16.7      -.-  1.8  -.-   DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)                        

04:52:39  37.9638   27.6298        5.2      -.-  1.3  -.-   BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)                        

04:47:31  39.3443   39.0852       13.2      -.-  1.7  -.-   YESILYAZI-OVACIK (TUNCELI)                      

04:37:29  40.1407   27.3310       16.9      -.-  1.5  -.-   ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE)                      

04:25:34  40.4418   26.3155       17.1      -.-  1.2  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                      

04:16:47  39.2158   28.9347       15.8      -.-  1.1  -.-   HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)                        

04:01:45  37.9295   29.3532       10.3      -.-  1.3  -.-   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                         

04:01:29  39.7053   40.6958        7.1      -.-  1.9  -.-   YUMRUVEREN-ASKALE (ERZURUM)                     

03:57:20  41.3337   43.7583        7.0      -.-  1.5  -.-   GURCISTAN                                       

03:32:52  40.4815   26.2975        2.8      -.-  1.2  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                      

03:21:31  38.7755   27.1233        8.3      -.-  1.5  -.-   KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR)                         

03:02:26  38.0905   36.5733        8.9      -.-  1.6  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

02:42:48  41.3790   43.8493        2.1      -.-  1.7  -.-   GURCISTAN                                       

02:28:42  41.4190   43.9605        5.0      -.-  2.9  -.-   GURCISTAN                                       

02:20:30  39.1832   26.8107       14.5      -.-  2.4  -.-   BAHCELI-DIKILI (IZMIR)                          

01:09:34  39.4278   26.3237       13.7      -.-  0.9  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                    

01:07:28  40.4842   35.8248        7.8      -.-  2.7  -.-   KIZOGLU-(AMASYA)                                

01:06:07  38.0010   37.9953        5.7      -.-  1.5  -.-   SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

01:03:57  39.2465   28.9197        3.8      -.-  2.3  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                         

01:01:51  39.7138   26.5752        5.2      -.-  1.1  -.-   ALAKECI-BAYRAMIC (CANAKKALE)                    

00:15:59  39.9905   39.6718        5.5      -.-  2.0  -.-   DOGANKAVAK-KELKIT (GUMUSHANE)                   

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