Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "3 Eylül 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Manisa'da deprem mi oldu? 3 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

MANİSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Yunusemre ilçesinde saat 13.20'de, 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

3 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:23:14 38.0020 37.9613 8.9 -.- 1.6 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA)

08:12:27 36.0320 28.7813 12.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

08:07:41 38.0902 37.8677 10.5 -.- 1.3 -.- DOGANSEHIR (MALATYA)

07:40:34 37.9835 29.5345 3.9 -.- 2.0 -.- BOGAZICI-BAKLAN (DENIZLI)

07:20:22 38.8168 37.3962 3.1 -.- 1.6 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)

07:02:41 36.0795 27.2550 3.7 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

06:39:17 39.1672 28.1260 14.4 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:15:13 38.1948 36.8820 5.0 -.- 1.7 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

05:14:22 40.2417 31.6982 16.7 -.- 1.8 -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)

04:52:39 37.9638 27.6298 5.2 -.- 1.3 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)

04:47:31 39.3443 39.0852 13.2 -.- 1.7 -.- YESILYAZI-OVACIK (TUNCELI)

04:37:29 40.1407 27.3310 16.9 -.- 1.5 -.- ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE)

04:25:34 40.4418 26.3155 17.1 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

04:16:47 39.2158 28.9347 15.8 -.- 1.1 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)

04:01:45 37.9295 29.3532 10.3 -.- 1.3 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI)

04:01:29 39.7053 40.6958 7.1 -.- 1.9 -.- YUMRUVEREN-ASKALE (ERZURUM)

03:57:20 41.3337 43.7583 7.0 -.- 1.5 -.- GURCISTAN

03:32:52 40.4815 26.2975 2.8 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

03:21:31 38.7755 27.1233 8.3 -.- 1.5 -.- KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR)

03:02:26 38.0905 36.5733 8.9 -.- 1.6 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:42:48 41.3790 43.8493 2.1 -.- 1.7 -.- GURCISTAN

02:28:42 41.4190 43.9605 5.0 -.- 2.9 -.- GURCISTAN

02:20:30 39.1832 26.8107 14.5 -.- 2.4 -.- BAHCELI-DIKILI (IZMIR)

01:09:34 39.4278 26.3237 13.7 -.- 0.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)

01:07:28 40.4842 35.8248 7.8 -.- 2.7 -.- KIZOGLU-(AMASYA)

01:06:07 38.0010 37.9953 5.7 -.- 1.5 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA)

01:03:57 39.2465 28.9197 3.8 -.- 2.3 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)

01:01:51 39.7138 26.5752 5.2 -.- 1.1 -.- ALAKECI-BAYRAMIC (CANAKKALE)

00:15:59 39.9905 39.6718 5.5 -.- 2.0 -.- DOGANKAVAK-KELKIT (GUMUSHANE)