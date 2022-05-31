Son Dakika, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçilerini Bakanlığa çağırdı

31 Mayıs 2022 Salı, 10:16

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçilerinin PKK'nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle Bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'ye yönelik terör tehditlerine ilişkin, "Terör tehdidini içerde ve dışarda, Suriye'de de, nerede olursa olsun temizlemek bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN, ADALARIN STATÜSÜNÜ BOZMUŞTUR"

Doğu Ege Adaları'ndaki silahlanmaya ilişkin Çavuşoğlu, "Yunanistan, adaların statüsünü bozmuştur, dolayısıyla Yunanistan'ın bu adaları silahsızlandırması gerekir. Aksi takdirde egemenlik tartışması başlar." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu Yunan siyasetçilerin Türkiye'ye yönelik tavrı için, "Her gün Türkiye'ye 5-10 kez saldırmazlarsa kendi halklarını tatmin edemeyeceklerini düşünüyorlar" dedi.

RUSYA'NIN UKRAYNA'YI İŞGALİ

Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali konusunda müzakerelerin sona ermesine ilişkin Çavuşoğlu, "Tekrar müzakereye dönme atmosferinde bizim tarafları tekrar bir araya getirme hatta liderler düzeyinde bir araya getirme konusu var" dedi.

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