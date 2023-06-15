Son Dakika: Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı: 8 ölü

Son dakika gelişmesi... Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 15.06.2023 - 11:00
Son Dakika: Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı: 8 ölü
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Alınan bilgiye göre, ilçenin Serçeler köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı köyde, yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

"8 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, olaya ilişkin açıklama yaptı. Su, arazi anlaşmazlığı kavgasının iki aile arasında çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"200 dönümlük bir arazi nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımız da yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız bölgeye gönderilen sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı. Jandarma ekiplerimiz bölgede gerekli önlemleri aldı."


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