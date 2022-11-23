Son Dakika... Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den deprem açıklaması
Son dakika haberi... Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine ulaşan yaralanma ya da can kaybı bilgisi olmadığını söyledi.
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, depremin ardından NTV canlı yayınında kentteki son duruma ilişkin açıklama yaptı.
Depremin çok şiddetli hissedildiğini belirten Özlü, "Uykudaydım, çok şiddetli hissettik. Bütün evin dolap kapıları açıldı, birtakım cam eşyalar kırıldı. Şu ana kadar bize ulaşan bir yaralanma, ölüm haberi yok çok şükür" dedi.
İnsanların sokağa çıktığını ve kentte artçı sarsıntılar hissedildiğini dile getiren Özlü, "Depremi bundan yaklaşık 30 yıl önce yaşamış bir şehir olarak biz aslında depreme alışık insanlarız ancak son dönemdeki yeni kuşak buna çok alışkın değil. İnsanların büyük bir kısmı dışarıda, caddede şu anda." diye konuştu.
Kentte elektriklerin kesik olduğunu aktaran Özlü, "Henüz hava karanlık, tespitler yapacağız ama şu ana kadar gelen kötü bir haber çok şükür yok." ifadesini kullandı.
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