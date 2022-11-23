Son dakika... Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem: İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Bolu, Edirne'de de hissedildi

23 Kasım 2022 Çarşamba, 04:10

Son dakika haberi: Sadece İstanbul değil tüm Türkiye muhtemel büyük İstanbul depreminin korkusuyla yaşarken, bu sabah Düzce'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.



Afet ve Acil Durum Yönetim Bakşanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 5.9 olarak tespit etti. Kandilli Rasthanesi'ne göre ise Düzce depreminin büyüklüğü 6.0.

AFAD, depremin derinliğini 6,81 kilometre olarak açıklarken, deprem Düzce'nin yanısıra İstanbul, Sakarya Ankara, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Bolu, Edirne'de hissedildi.

Düzce'de köylerde bazı ev ve ahırlarda hasar oluşurken, 2008 yılında inşa edilen Düzce Adliyesi'nde de hasar meydana geldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Bölücek Mahallesi Pınar Sokak’ta bulunan iki katlı evde hasar meydana geldi. Hasar gören evde yaşayan 5 kişi jandarma konutuna alındı.

Deprem nedeniyle Düzce, Sakarya ve Bolu'da eğitime bir gün ara verildi.

İŞTE BÖLGEDEN GELEN SON DAKİKA HABERLERİ...

04.43: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,04.43'te Twitter'dan bir açıklama yaptı. Düzce depremi nedeniyle İstanbul'da herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını duyuran İmamoğlu, "Depremin etkili olduğu tüm illerdeki gelişmeleri takip ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

BAKAN KOCA YARALI SAYISINI AÇIKLADI

05:20: Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce depremi nedeniyle kentte eğitim-öğretime tedbiren bir gün ara verildiğini açıkladı.

05.30: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından AFAD'a geldi. Burada konuşan Soylu, bazı köylerde yıkım yaşandığını açıklarken, şunları söyledi:

* Bazı köylerde ahır yıkıldığı bilgisi var. Panik sebebiyle atlama nedeniyle Düzce'de bir yaralı var. Ufak yaralanmalar söz konusu. Herhangi bir can kaybı bilgisi yok. Ekiplerimiz sahada. Taramalar sürüyor. Herkes teyakkuz halinde. Vatandaşlarımız toplanma alanlarında.

05:32: Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Önümüzdeki saatlerde de önemli bir hisar durumu beklemiyorum. Elimizdeki tek bilgi elektriklerin kesik olduğu, kısmi toplanmalar şeklinde insanların ateş yapıp etrafında toplandıkları bilgisi var. korkacak bir şey olmadığını söyleyebilirim" dedi.

05.42: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, an itibarıyla 22 kişinin yaralandığını duyurdu. Koca, "Düzce’de 22 yaralımız var, 1’inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır" bilgisini aktardı.

05.46: Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, deprem nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Değerli hemşerilerimiz, Düzce'de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

06:10: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'dan helikopterle 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce'ye gitti.

07.00: Bolu Valisi Erkan Kılıç, Düzce depreminin ardından kentte 20 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Bazı binalarda açtlakların oluştuğu Bolu'da da eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

O KORKUNÇ GÜNÜ HATIRLATTI

Düzce Gölyaka'da yaşanan deprem akıllara 12 Kasım 1999'da merkez üssü Düzce olan depremi akıllara getirdi.

17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin üzerinden 87 gün geçtikten sonra Düzce, 12 Kasım 1999'da 7.2 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı.

73 kilometre uzunluğundaki Düzce fayının hareketi sonucu oluşan depremde 710 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 678 kişi ise yaralanmıştı.