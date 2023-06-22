Son dakika... Ekrem İmamoğlu: 'Milletin kararını ancak ve ancak millet değiştirebilir'

Yayınlanma: 22.06.2023 - 11:30

Güncelleme: 22.06.2023 - 12:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Demokrasi Şenliği'nde konuşuyor.

"PARTİZANLIĞI ASLA KAPIDAN İÇERİ SOKMADIK"

“İstanbul’a Hizmette 4. Yıl” sunumunu gerçekleştiren İmamoğlu'nun konuşmasında satır başları şöyle:

"Seçim bittiği andan itibaren; evet ben CHP'nin bir ferdiyim ve partime layık olmayı çok önemsediğimi herkes bilir. Ama seçildiğimiz andan itibaren devletimizin bir kurumunu yönetmenin tüm gereklerini, etik olarak, kurallarıyla yerine getirmenin sorumluluğunu taşıma bilinciyle, partizanlığı asla kapıdan içeri sokmadan, vatandaşına layık olma bilincini ortaya koyma mücadelesinde olduğumuzu söylemek isterim."

"ANLADILAR Kİ; HİÇ KİMSE MİLLİ İRADENİN ÜZERİNDE DEĞİLDİR"

Yerel seçimlerin tekrarlandığı 23 Haziran 2019'u hatırlatan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"4 yıl önce İstanbul ve Türkiye sizlerin de katkılarıyla, vatandaşların kararıyla, yeni bir döneme atışıyla beraber neler yaşadığını ve hissettirdiğini sunmaya başlamak istiyorum. Bunu tekrar etmek beni elbette üzüyor ama; aynı zarftan çıkan 4 oydan yalnızca birini geçersiz ilan edip, vatandaşın iradesini yok sayanlar, kendilerini ne yazık ki ülkenin sahibi zannedenler o gün aslında güçlü bir şekilde derslerini aldılar. Anladılar ki; hiç kimse milli iradenin üzerinde değildir. Milletin kararını ancak ve ancak millet değiştirebilir. Milletimiz 23 Haziran 2019'da o demokrasi dersini vermeseydi; Türkiye gerçekten çok daha karanlık günlere girerdi."

"HÜKÜMETİN ÇEKTİRDİĞİ IZDIRAPLAR..."

AKP iktidarının İBB'ye yönelik baskı ve engellemelerine dikkat çeken Ekram İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Trafik sorununu çözmek için kent içi hareketliliği ve yaşam kalitesini arttırmak için yatırımların aslan payını metroya ayırdık, ayırmaya da devam ediyoruz. İhmal edilmiş yılların farkını kapatmak zorundayız. İstanbul tarihinin yıllık bazda en çok metro üreten yönetimiyiz. Bu sadece şehrimiz ve ülkemiz için değil, dünya için de önemli bir rekordur.

Bahsettiğimiz bu 3,5 yılda bir hükümetin bir yerel yönetime çektireceği ızdıraplar noktasında akla hayale gelmeyen süreçlerin de altını çizelim. Düşünün ki Türkiye'nin en önemli 3 kamu kurumundan birisi, en büyük bütçeye sahip İBB'nin devletin finans kuruluşlarından, bankalarından bir kuruş dahi kredi alamadığı bir 3,5 yıldan bahsediyoruz."

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